【灣區新聞】舊金山3月點算的無家可歸者帳篷跌至自2019年來新低（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市府統計顯示，無家可歸者搭的帳篷3月的點算數字跌至自2019年有記錄以來的新低。

舊金山紀事報報導，市府數據顯示，舊金山街上3月有點算到222個無家可歸人士搭的帳篷，這是市府自2019年4月開始點算以來的新低。

這個趨勢在前市長布里德任期時就開始出現，而現任市長羅偉也闡明，將改善街道狀態為優先處理的事項。

3月的帳篷數字，和去年同時期相比跌了62%，其中的因素包括近幾年增加的庇護床位，並對有涉及毒品的輕罪和非法紮營者開罰單，市長羅偉也開始改革市府部門幫助無家可歸者的方式。

帳篷減少的社區包括Mission區，從一年前的92個帳篷，減少到上個月的9個，其他減少的社區還包括田德隆區和金門公園。

但是也有一些地方的帳篷增加，這包括東部的Dogpatch區，和田德隆區以北的Lower Nob Hill區。

除了帳篷之外，市府點算的還有他們認為有人在車中住宿，包括露營車的車輛，被無家可歸人士當成住所的549輛車，和去年相比也下跌了31%，最多這類車子停放的社區是外日落區和灣景獵人角區。

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