【灣區新聞】舊金山3月點算的無家可歸者帳篷跌至自2019年來新低（視頻）

舊金山市府統計顯示,無家可歸者搭的帳篷3月的點算數字跌至自2019年有記錄以來的新低。

舊金山紀事報報導,市府數據顯示,舊金山街上3月有點算到222個無家可歸人士搭的帳篷,這是市府自2019年4月開始點算以來的新低。

這個趨勢在前市長布里德任期時就開始出現,而現任市長羅偉也闡明,將改善街道狀態為優先處理的事項。

3月的帳篷數字,和去年同時期相比跌了62%,其中的因素包括近幾年增加的庇護床位,並對有涉及毒品的輕罪和非法紮營者開罰單,市長羅偉也開始改革市府部門幫助無家可歸者的方式。

帳篷減少的社區包括Mission區,從一年前的92個帳篷,減少到上個月的9個,其他減少的社區還包括田德隆區和金門公園。

但是也有一些地方的帳篷增加,這包括東部的Dogpatch區,和田德隆區以北的Lower Nob Hill區。

除了帳篷之外,市府點算的還有他們認為有人在車中住宿,包括露營車的車輛,被無家可歸人士當成住所的549輛車,和去年相比也下跌了31%,最多這類車子停放的社區是外日落區和灣景獵人角區。

