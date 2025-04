【灣區新聞】舊金山擬要求混凝土樓宇進行地震安全測試（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

為妥善應對地震,舊金山(三藩市)計劃重新審視地震時有機會倒塌的大樓,要求混凝土樓宇進行地震安全測試,樓宇檢查委員會週三將會對議案進行投票。

舊金山紀事報報導,舊金山市內有約4千幢樓宇被認為有地震倒塌風險,為了更準確確定哪些樓宇存在風險,市府計劃要求混凝土樓宇的業主委託專家對樓宇進行地震風險測試,以了解樓宇承受地震的能力,每幢樓宇的測試成本介乎300至3200元。

樓宇檢查委員會週三會進行投票,假如議案獲通過,舊金山市府便能在兩年內獲得最新、最準確的資訊,確認地震風險較高的樓宇,從而要求業主進行防震加固措施,同時住客也能透過新網站,查看自己樓宇承受地震的能力。

議案由市參事Myrna Melgar提出,假如通過委員會投票,議案會送交市參議會,預計將於5月表決。

一旦獲得通過,市府將會有六個月的時間通知有相關的樓宇業主,而接獲通知的18個月內,業主必須聘請結構工程師進行檢測。

不過,這個議案不會強制要求業主進行防震加固工程,但會制定標準,提供予願意進行改造的業主作為指引。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。