【灣區新聞】聖荷西市計劃將市內最大無家者營地轉為家庭休閒公園（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣聖荷西市計劃將市內 最大的一個無家可歸者營地,轉化成家庭休閒的公園,聖荷西市議會週二就該計劃投票,市長馬漢以及多位官員週二在市議會開會前就率先公開表態支持。

位於聖荷西Mineta機場附近的Columbus Park,是南灣最大的無家可歸者營地,目前規劃要全面清除營地,並斥資2400萬元,打造成一個全新佔地9.4公頃的公園。

聖荷西市議會週二針對這項公園復興計劃進行討論及表決,市長馬漢和多位官員也在表決前,公開表態支持這項興建公園計劃。

新的公園包含人造足球場、馬蹄鐵球場、五人制足球場、籃球場和匹克球場,還有野餐區和兒童遊樂區,如果計劃獲得通過,公園資金會透過聖荷西市選民在2000年通過的P提案來資助。

P提案發行2.28億元公債,至今已經撥款給將近90個城市建設計劃,而市府也計劃在年底前將營地全面清除,目前Columbus Park有超過50輛車停放,現在尚不確定營地的居民會被安置在何處。

