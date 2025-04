【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)週二舉行特別選舉,投票已經在8點結束,來看看初步開票結果。

奧克蘭將選出一名新市長,來接替被罷免的市長盛桃剩下大約兩年的任期,根據週二晚約9點半公佈的初步開票結果,經優先選擇投票制,第九輪的結果顯示,前奧克蘭市議員Loren Taylor得票51.17%,前聯邦眾議員Barbara Lee緊隨其後,得到了48.83%的選票。

至於奧克蘭是否要增加銷售稅,由目前10.25%提高至10.75%,目前有64%的選民投了贊成票。

而包括華埠的第二選區市議員選舉,經五輪的淘汰,華裔候選人王夏琳Charlene Wang得到了66.49%的選民支持,遠多過第二名Kara Murray-Badal 33.51%的得票。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。