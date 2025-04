【灣區新聞】奧克蘭市議會向見義勇為人士頒發撒瑪利亞好人獎（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

奧克蘭(屋崙)旺記超市上週四發生一宗非裔人士襲擊店員事件,一名路人Tom Jensen挺身而出,後來還被該名非裔人士回來襲擊,市議會為了表揚Jensen見義勇為的行為,週二向他頒布撒瑪利亞好人獎。

根據閉路電視片段,在奧克蘭華埠7街216號的旺記超市,上週四早上9時45分,有一名身穿黑色衣服的非裔男子攜帶一個大袋,嘗試進入超市,此時店員伸手示意男子不能攜帶袋子進入店鋪,而要放在儲存櫃子上,男子突然從後向店員揮拳,之後嘗試逃離商店。

這時目擊案發的顧客Tom Jensen上前阻止襲擊的男子,並在門口對峙了十多秒,Jensen後來走回店裡,但不足一分鐘內,黑衣男子突然跑回商店,不但從後不斷向Jensen揮拳,還推倒Jensen,之後更用購物車襲擊Jensen,該男子其後步行離去。

奧克蘭警方仍在調查事件,暫時仍未逮捕任何人。

店員和Jensen的傷勢幸好並不嚴重,但事件對旺記的經理羅琼梅(Shirley Luo)造成了不少陰影,她表示,慶幸Jensen及時阻止了男子,否則可能會有更嚴重的事故。

旺記超市經理羅琼梅說:「我們超市要求每個人都要存放袋子,男子當時很不情願、可能另有目的,可能他袋子裡有東西,是用於進行其他激進行為的。」

在週二奧克蘭華埠社區促進會嘉許典禮上,Jensen說,他不認為自己的行為是英雄事蹟,但也說,社區應繼續鼓勵守望相助、主動幫忙的心態。

Jensen說:「我不認為我是個英雄,我認為我做了應做的事,不過我認為公開地推廣這些事,可以鼓勵更多人互相幫助。」

除了市議會頒布的撒瑪利亞好人證書外,社區促進會籌集了共1800元頒發給Jensen,答謝他出力保護了超市裡的其他人,台山同鄉會的民安隊也正式宣布,Jensen會成為巡邏隊的一員,同時羅經理也邀請Jensen每月兩次和店員食飯聯誼。

出席儀式的市議員Rowen Brown也提及,作為華埠居民,她認為居民必須繼續互相照料。

Brown說:「華埠這裡的社區也是我生活的區域,我們都知道互相保護的重要性,而且在你感到恐懼的時候,幫助他人是很需要勇氣的事。」

負責台山民安隊的台山同鄉會主席馬作林(Joe Ma)也說,希望這次事件的重點,不是關於族裔之間不合或紛爭,而是應鼓勵所有人團結對抗任何暴力罪案。

馬作林說:「不是種族之間不合作的問題,而是我們應互相和諧共處,同心合力處理華埠治安,才應是重點。」

除了這次事件外,旺記超市上月也被多次塗鴉所害,進行清理工作期間,店主承擔了超過一千元開支。

