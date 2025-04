【灣區新聞】美國對中國稀土高度依賴 對國防與科技產業構成重大風險

【KTSF 周正鈞報導】

美國對中國稀土的高度依賴,對國防與科技產業構成重大風險,近期中國實施的出口限制,進一步加劇這些擔憂,凸顯出美國供應鏈的脆弱性。

中國掌握了全球約60%的稀土開採量,並控制了近90%的加工能力,稀土對製造高端科技產品至關重要,包括電動車、智能電話、再生能源系統以及軍用設備,如F-35戰機和導彈導航系統等。

4月中國宣佈暫停出口七種關鍵的重稀土元素,打亂全球供應鏈,尤其衝擊美國,因為美國國內稀土生產與加工方面嚴重不足。

而美國想建立自給自足的稀土供應鏈也不容易,因為欠缺基礎建設,仍高度依賴外國資源,也面對環保法規的障礙,而中國在稀土技術方面投入數十年,已擁有超過23,000項專利,技術領先地位難以取代。

美國國防部指,難以獲得稀土,可能威脅國家安全,目前美方正在尋求替代來源,並推動國內稀土開採,但專家指出,要實現真正的自給自足,可能還需要5到10年。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。