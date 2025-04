【國際新聞】白宮指中國貨最高徵245%關稅 美媒指鋰電池、針筒現行稅率已達173%及245%

【有線新聞】

美國白宮聲明提到,中國貨品面臨最高245%關稅。有中國專家和外媒分析認為是指個別產品的最高稅率,並非新加關稅,中方則強調不願打關稅戰但也絕不怕打。

美國總統特朗普早前已對華加徵145%關稅,白宮周二在進口關鍵礦產調查的事實清單中提到,因應中國的報復行動,中國進口貨品最高面臨245%關稅,不過沒有指明適用於甚麼產品。

有內地財經媒體引述專家指,245%是對某些商品徵收的最高關稅稅率,並非新加關稅,若美方再加徵關稅會有正式的行政命令。

美國《紐約時報》則整理不同進口中國貨的實際稅率,部分貨品在特朗普第二個任期前本來已徵收7.5%至100%關稅,再在特朗普加徵多重關稅下,針筒與針頭被徵收高達245%關稅,鋰電池是173%,電動車是148%,鋁紙及半導體亦被收取逾70%。

以中國針筒產品為例,美國去年9月根據301條款將關稅增至100%,連同特朗普以芬太尼為由加徵的20%關稅及125%對等關稅,計算出245%。作為美國玩具最大供應商,中國要繳付145%關稅,兒童圖書則屬資訊性物品,是少量可獲豁免關稅的產品。

在北京,中國外交部回應稱具體稅率數字需要問美方,重申對方想對話談判解決問題,就應該停止極限施壓及威脅訛詐,在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

中國外交部發言人林劍說:「這場關稅戰是美方發起的,中方採取必要的反制措施是為了維護自身的正當權益和國際公平正義,完全合理合法。關稅戰、貿易戰沒有贏家,中方不願打但也絕不怕打。」

另外,國務院任命常駐世貿組織代表李成鋼,接替王受文出任商務部國際貿易談判代表兼副部長。

