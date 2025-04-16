【全國新聞】特朗普對進口鋼鐵徵收25%關稅 俄亥俄州等依賴鋼鐵工業地區已感受到影響

【KTSF 張擎鳳報導】

特朗普總統對進口鋼鐵徵收25%的關稅政策，影響國内多個業界，而俄亥俄州等依賴鋼鐵工業的地區，已經感受到這些關稅的影響。

金屬加工公司Swanton Welding，位於俄亥俄州Toledo市郊外，老闆Norman Zeiter表示，感謝特朗普總統的關稅策略，雖然華爾街的情況起伏不定，但他和他的員工對公司的未來感到樂觀。

Zeiter說：「華爾街對我們有影響，但不是很多。」

像Ethan Sanderson這樣的焊工也感到樂觀，他希望關稅政策，最終將為像他這樣的人帶來更多的工作和收入，特別是他即將成為父親。

Sanderson說：「當關稅政策完全落實了，它能夠長遠地爲我們提供的幫助。」

在1956年Norman Zeiter的祖父開了Swanton Welding公司，祖父是一名二戰的退伍軍人，當時他只有100元，維持公司的營運非常困難，由於需求下降，以及無力在全球市場上競爭等因素，美國鋼鐵和製造業幾十年來一直處於衰退狀態。

Toledo市的鋼鐵和製造業在1950年代非常繁榮，但現在失業率高達6.6%，比全國的4.1%平均失業率更高。

工廠經理Bill Zeiter說：「我們是這個地區，最後幾間堅持下來的工廠。」

特朗普總統的關稅政策，為這些苦苦堅持的工廠帶來希望，老闆Zeiter說，有五間國際公司和他聯繫，希望和他合作。

Zeiter說：「我們有義大利公司，我們有法國公司，我們有英國公司，有一家加拿大公司與我們進行了聯繫。（加拿大公司聯繫你了），是的。」

他說，這是70年來，第一次有加拿大公司打電話給他希望與他們合作。

在市的另一邊，Wersell單車店店主Jill Wersell也接到了一位海外經銷商的消息。

Wersell說：「你進來前幾分鐘，我收到了這封電郵，我正在閱讀，並且差點心臟病發作。」

Wersell收到來自台灣製造商的電郵，該公司表示，如果關稅政策實施的話，她的進貨價格可能會增加8成。

Wersell說：「這對一間小商業來説，會造成重大影響。」

她從中國大陸、台灣和柬埔寨購買商品，並擔心關稅將如何影響客戶支付的價格，以及她維持店内人手的能力。

Wersell說：「工資會減少，有人可能會失業，或者全職員工會變成兼職。」

自1945年她的祖父創立單車店以來，Wersell家族已從事單車行業80年，關稅政策帶來的威脅，如今已成為新一代員工關注的問題。

幾個星期前，Wersell的侄和他的妻子剛辭去工作，加入家族企業。

Wersell單車店行銷總監Jordyn Zakfeld說：「我們有點害怕，但我們相信Jill，我們知道她非常清楚這個行業。」

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