【全國新聞】特朗普對進口鋼鐵徵收25%關稅 俄亥俄州等依賴鋼鐵工業地區已感受到影響

【KTSF 張擎鳳報導】

特朗普總統對進口鋼鐵徵收25%的關稅政策,影響國内多個業界,而俄亥俄州等依賴鋼鐵工業的地區,已經感受到這些關稅的影響。

金屬加工公司Swanton Welding,位於俄亥俄州Toledo市郊外,老闆Norman Zeiter表示,感謝特朗普總統的關稅策略,雖然華爾街的情況起伏不定,但他和他的員工對公司的未來感到樂觀。

Zeiter說:「華爾街對我們有影響,但不是很多。」

像Ethan Sanderson這樣的焊工也感到樂觀,他希望關稅政策,最終將為像他這樣的人帶來更多的工作和收入,特別是他即將成為父親。

Sanderson說:「當關稅政策完全落實了,它能夠長遠地爲我們提供的幫助。」

在1956年Norman Zeiter的祖父開了Swanton Welding公司,祖父是一名二戰的退伍軍人,當時他只有100元,維持公司的營運非常困難,由於需求下降,以及無力在全球市場上競爭等因素,美國鋼鐵和製造業幾十年來一直處於衰退狀態。

Toledo市的鋼鐵和製造業在1950年代非常繁榮,但現在失業率高達6.6%,比全國的4.1%平均失業率更高。

工廠經理Bill Zeiter說:「我們是這個地區,最後幾間堅持下來的工廠。」

特朗普總統的關稅政策,為這些苦苦堅持的工廠帶來希望,老闆Zeiter說,有五間國際公司和他聯繫,希望和他合作。

Zeiter說:「我們有義大利公司,我們有法國公司,我們有英國公司,有一家加拿大公司與我們進行了聯繫。(加拿大公司聯繫你了),是的。」

他說,這是70年來,第一次有加拿大公司打電話給他希望與他們合作。

在市的另一邊,Wersell單車店店主Jill Wersell也接到了一位海外經銷商的消息。

Wersell說:「你進來前幾分鐘,我收到了這封電郵,我正在閱讀,並且差點心臟病發作。」

Wersell收到來自台灣製造商的電郵,該公司表示,如果關稅政策實施的話,她的進貨價格可能會增加8成。

Wersell說:「這對一間小商業來説,會造成重大影響。」

她從中國大陸、台灣和柬埔寨購買商品,並擔心關稅將如何影響客戶支付的價格,以及她維持店内人手的能力。

Wersell說:「工資會減少,有人可能會失業,或者全職員工會變成兼職。」

自1945年她的祖父創立單車店以來,Wersell家族已從事單車行業80年,關稅政策帶來的威脅,如今已成為新一代員工關注的問題。

幾個星期前,Wersell的侄和他的妻子剛辭去工作,加入家族企業。

Wersell單車店行銷總監Jordyn Zakfeld說:「我們有點害怕,但我們相信Jill,我們知道她非常清楚這個行業。」

