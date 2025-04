【灣區新聞】加州公用事業委員會建議改革電費補助計劃 安裝了太陽能板的住戶優惠將減少

【KTSF 張擎鳳報導】

加州公用事業委員會提出建議,改革電費補助計劃,灣區安裝了太陽能板的民衆,獲得的優惠將會減少。

去年10月,加州州長纽森要求州府想辦法降低民衆的電費,加州公用事業委員會之後提出了一系列建議,但這些建議讓安裝了太陽能板的民衆非常不滿。

公用事業委員會認為,屋頂安裝了太陽能板的業主,是導致州内一般居民能源費用上漲的原因之一,該機構在一份報告中表示,雖然絕大多數工業、商業和住宅用戶沒有安裝太陽能板,但在2024年,他們為有安裝太陽能板的15%用戶支付約85億元。

加州大學柏克萊分校Haas能源研究所學術總監Severin Borenstein解釋了為什麼這種成本轉移,對低收入人士的傷害最大。

Borenstein說:「當民衆在屋頂安裝太陽能板,成本就會轉移給沒有太陽能板的人,很多沒有太陽能板的人,比有太陽能板的人更窮,其他用戶的電費價格因此上漲了。」

州政府和Borenstein認為,是時候降低太陽能用戶所享有的優惠。

Borenstein說:「在2020或之前安裝了太陽能板的用戶,所獲得的優惠足以抵銷安裝費,因此是時候終止這種將電費成本轉嫁到其他用戶的做法,一旦他們已獲得足以抵銷安裝費,或更多的利潤

因此加州公用事業委員會建議,在2023年4月已安裝太陽能系統的人,所享有為期20年的優惠縮短至10年,但安裝了太陽能系統的Bill Gurgol就不同意。

Gurgol和其他擁有太陽能系統的人表示,州政府這個建議是嚴重違反合約。

Gurgol說:「大家都在問什麼時候,我們才能參與集體訴訟,因為我們有PG&E的書面文件,一份有PG&E標誌的文件,上面寫著我們都可以享受20年的淨計量電價優惠,所以,這個系統應該還有10年優惠。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。