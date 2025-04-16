【灣區新聞】加州公用事業委員會建議改革電費補助計劃 安裝了太陽能板的住戶優惠將減少

【KTSF 張擎鳳報導】

加州公用事業委員會提出建議，改革電費補助計劃，灣區安裝了太陽能板的民衆，獲得的優惠將會減少。

去年10月，加州州長纽森要求州府想辦法降低民衆的電費，加州公用事業委員會之後提出了一系列建議，但這些建議讓安裝了太陽能板的民衆非常不滿。

公用事業委員會認為，屋頂安裝了太陽能板的業主，是導致州内一般居民能源費用上漲的原因之一，該機構在一份報告中表示，雖然絕大多數工業、商業和住宅用戶沒有安裝太陽能板，但在2024年，他們為有安裝太陽能板的15%用戶支付約85億元。

加州大學柏克萊分校Haas能源研究所學術總監Severin Borenstein解釋了為什麼這種成本轉移，對低收入人士的傷害最大。

Borenstein說：「當民衆在屋頂安裝太陽能板，成本就會轉移給沒有太陽能板的人，很多沒有太陽能板的人，比有太陽能板的人更窮，其他用戶的電費價格因此上漲了。」

州政府和Borenstein認為，是時候降低太陽能用戶所享有的優惠。

Borenstein說：「在2020或之前安裝了太陽能板的用戶，所獲得的優惠足以抵銷安裝費，因此是時候終止這種將電費成本轉嫁到其他用戶的做法，一旦他們已獲得足以抵銷安裝費，或更多的利潤

因此加州公用事業委員會建議，在2023年4月已安裝太陽能系統的人，所享有為期20年的優惠縮短至10年，但安裝了太陽能系統的Bill Gurgol就不同意。

Gurgol和其他擁有太陽能系統的人表示，州政府這個建議是嚴重違反合約。

Gurgol說：「大家都在問什麼時候，我們才能參與集體訴訟，因為我們有PG&E的書面文件，一份有PG&E標誌的文件，上面寫著我們都可以享受20年的淨計量電價優惠，所以，這個系統應該還有10年優惠。」

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