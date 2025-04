【全國新聞】薩爾瓦多總統拒絕將被指錯誤被驅逐到薩爾瓦多監獄的男子送返美國

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週一在白宮與到訪的中美洲國家薩爾瓦多總統會面,薩爾瓦多總統拒絕將早前錯誤被特朗普政府驅逐到薩爾瓦多重罪犯監獄的馬里蘭州男子送回美國。

在白宮的會面中,特朗普及其團隊表示,由薩爾瓦多政府決定是否將被特朗普政府驅逐到薩爾瓦多重罪犯監獄的馬里蘭州男子Kilmar Abrego Garcia送回美國,Garcia的家人否認他是幫派成員,又指當局搞錯了,將他驅逐到薩爾瓦多監獄。

聯邦最高法院早前裁定特朗普政府,應促成讓Garcia返回美國。

薩爾瓦多總統Nayib Bukele週一表明立場,拒絕將那名男子送回美國。

Bukele說:「當然我不會這樣做,這問題簡直是荒謬,我怎能販運一個恐怖份子到美國?我沒有權力將他送回美國。」

特朗普政府加強驅逐犯重罪的非法移民到惡名昭著的薩爾瓦多監獄,薩爾瓦多總統是特朗普的主要盟友,特朗普政府支付了600萬美元給薩爾瓦多,來收容這些被美國驅逐出境的非法移民。

目前有超過200名無證人士被美國遣送到薩爾瓦多監獄,當中許多人是特朗普政府引用以前戰時使用的《外國敵人法》來驅逐他們出境,他們得不到公平審訊的機會,但特朗普政府指控他們是幫派成員,《外國敵人法》也適用於幫派恐怖份子。

特朗普又說,他將會繼續驅逐更多危險的非法移民到薩爾瓦多。

