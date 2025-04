【全國新聞】民調顯示特朗普支持率持續下滑 經濟議題最令人反感（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

近期的民意調查顯示,總統特朗普的支持率持續下滑,尤其是在經濟議題上最令人反感。

​根據CBS News/YouGov於4月8至11日進行的調查,特朗普的整體支持率,由2月份的53%持續下滑至目前的47%。

56%的人不滿特朗普處理經濟的手法,在通脹問題上,6成人不滿特朗普的表現,53%的受訪者認為,美國經濟越來越差。

這趨勢與特朗普政府近期的經濟政策有關,​他在4月初宣佈的「解放日」關稅政策,引發了市場的劇烈反應,導致股市下跌和投資者信心受挫。

​

儘管特朗普在壓力下,暫停了部分關稅措施,但公眾對他的經濟管理能力已失去信心​​。

而政治新聞雜誌Politico指,民主黨人正試圖利用這局勢,批評特朗普的經濟政策,並爭取選民支持。

他們指出,特朗普的關稅政策,可能導致通漲進一步加劇民眾的不滿情緒​​。

即使核心支持者仍然堅定支持特朗普,但整體民意顯示,越來越多的美國人對其經濟政策表示懷疑,可能對未來的政治前景產生影響。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。