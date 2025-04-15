【國際新聞】美商務部調查進口藥物及晶片 特朗普稱不排除暫時豁免汽車關稅

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美國商務部對進口藥物和晶片展開貿易調查，總統特朗普強調關稅政策只為讓美國走向偉大，而非傷害任何人，又不排除對汽車暫時豁免關稅。

府的《聯邦公報》顯示，商務部4月起啟動《1962年貿易法擴張法》第232條款，調查進口晶片和製造設備，以及藥物和藥物成分對國家安全的影響，結果將於270天內公布，被視為推動對有關貨物徵稅。

特朗普再為關稅政策辯護指，其實施目的是讓美國走向偉大，而非傷害任何人，同時表明會加徵藥品關稅。「我是個很有彈性的人，我不改變想法但有彈性，你要，你不能遇上一堵牆，然後便……有時你要繞過它，從上方或下方，可能會有些東西出台。」

他又稱已幫助蘋果公司處理關稅問題，亦不排除暫時豁免對汽車加關稅。「我正尋求辦法協助那些車廠，將他們的生產鏈從加拿大、墨西哥等地轉移，他們需要一點時間，因為他們要在（美國）生產。」

但他沒有說明有關方案的具體執行方式和會實施多久，不過有分析指出，汽車零件關稅將導致部分進口豪華汽車成本增至2萬美元，佔據較多美國市場的小型汽車，成本亦高達4,500美元。

美國財長貝森特接受彭博專訪，回應中方對美國關稅的言論，指對華關稅的數字雖然很大，但絕不是笑話，期望與中方達成有別與以往的貿易和貨幣協議，任何美中談判都必須由特朗普和國家主席習近平主導。

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