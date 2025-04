【國際新聞】美商務部調查進口藥物及晶片 特朗普稱不排除暫時豁免汽車關稅

【有線新聞】

美國商務部對進口藥物和晶片展開貿易調查,總統特朗普強調關稅政策只為讓美國走向偉大,而非傷害任何人,又不排除對汽車暫時豁免關稅。

府的《聯邦公報》顯示,商務部4月起啟動《1962年貿易法擴張法》第232條款,調查進口晶片和製造設備,以及藥物和藥物成分對國家安全的影響,結果將於270天內公布,被視為推動對有關貨物徵稅。

特朗普再為關稅政策辯護指,其實施目的是讓美國走向偉大,而非傷害任何人,同時表明會加徵藥品關稅。「我是個很有彈性的人,我不改變想法但有彈性,你要,你不能遇上一堵牆,然後便……有時你要繞過它,從上方或下方,可能會有些東西出台。」

他又稱已幫助蘋果公司處理關稅問題,亦不排除暫時豁免對汽車加關稅。「我正尋求辦法協助那些車廠,將他們的生產鏈從加拿大、墨西哥等地轉移,他們需要一點時間,因為他們要在(美國)生產。」

但他沒有說明有關方案的具體執行方式和會實施多久,不過有分析指出,汽車零件關稅將導致部分進口豪華汽車成本增至2萬美元,佔據較多美國市場的小型汽車,成本亦高達4,500美元。

美國財長貝森特接受彭博專訪,回應中方對美國關稅的言論,指對華關稅的數字雖然很大,但絕不是笑話,期望與中方達成有別與以往的貿易和貨幣協議,任何美中談判都必須由特朗普和國家主席習近平主導。

