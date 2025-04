【國際新聞】特朗普政府稱豁免智能手機等電子產品關稅只是暫時性（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府在上星期宣布智能手機等電子產品等,可以獲得豁免徵收對等關稅,但特朗普其後否認,他說沒有產品可以例外,商務部表示豁免只是暫時性。

情況似乎有混亂,首先特朗普政府在上星期五宣布,來自中國和其他國家的智能手機、電腦、半導體、電子產品等可以獲得豁免,不用徵收入口的對等關稅,不過包括10%基礎關稅的其他關稅,仍然適用於這些產品,但後來總統特朗普和高層貿易官員都強調,這個豁免只是暫時性。

特朗普表示,沒有所謂豁免這回事,半導體和整個電子產品個供應鏈,必須接受有關「國家安全」的關稅調查。

商務部長盧特尼克週末接受媒體訪問時指出,來自中國的半導體產品和藥物,將會列入特別種類關稅來計算,以確保這些產品可以回流美國製造。

他舉例說,電子產品即將會分開列入半導體類別的關稅來處理,稍後會有公佈。

他說,特朗普已經指出,這些產品不容透過談判來取得豁免,這些電子產品關乎國家安全,所以有需要在美國製造。

特朗普說:「我們希望自己製造晶片等,另一種就是藥物,我們希望自己製造藥物,對哪些不在美國的公司加徵關稅,這些公司就會轉移到美國,我們就可以有藥物,如果遇到戰爭等情況,我們就不必依賴中國等國家來供應藥物給我們,不是好主意,這事很快會發生,我下星期會宣佈。」

