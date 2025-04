【灣區新聞】5月灣區有慶祝美國台灣傳統週的系列活動 職棒舊金山巨人隊將推出台灣傳統夜活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

五月份灣區將充滿濃濃的台灣味,除了有慶祝美國台灣傳統週的一系列活動之外,職棒舊金山巨人隊也將在五月一日推出台灣傳統夜活動。

5月就是亞太裔傳統月了,當中也包含台灣傳統週,為了讓美國社會更了解台灣傳統文化,台灣僑委會每年都會派出台灣傳統週文化訪問團到訪美國,今年特別邀請知名的十鼓擊樂團來美巡演。

南灣僑教中心主任莊雅淑說:「五月的第二個禮拜是台灣傳統週,這個台灣傳統週最主要是要促成我們台灣文化的交流,也是要肯定我們所有的台美人在美國的貢獻,由美國官方所制定的一個特別的慶祝活動。」

十鼓擊樂團曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎三項大獎提名,擅長以臺灣在地的題材、風景,以及多樣化民族擊樂的元素,重新詮釋傳統擊樂原有的面貌,這次在灣區會有兩場演出,第一場是5月10日在舊金山聯合廣場舉辦的台灣文化節當中,有30分鐘免費演出,第二場是5月11日母親節當天,於下午3時於紅木城Fox Theater有完整表演,需購票入場。

北加州台灣文化體育協會會長林宏達說:「我們跟第一場有點不一樣,第一場是30分鐘精彩的演出,那我們是一個70分鐘完整的表演,搭配很棒很專業的燈光、音響、舞台,我相信這個是非常期待的表演。」

此外,5月10號星期六,在舊金山聯合廣場每年一度的台灣文化節活動也會登場,除了有精采的合唱團、舞蹈,以及DJ表演,還有台灣美食攤位,活動免費入場。

另一方面,為慶祝五月亞太裔傳統月,舊金山巨人隊與台灣觀光署合作,在5月1日推出台灣傳統夜活動,當天的是巨人隊Giants在主場迎戰科羅拉多洛磯隊Rockies,還設置了台灣加油專區,現正發售專區的特價門票,但需經由活動連結購買。

有關特價門票的連結,以及十鼓擊樂團表演的資訊,請點擊:

舊金山巨人隊台灣傳統夜 : https://www.gofevo.com/event/TaiwanTourismSF25

十鼓擊樂團演出:https://www.zeffy.com/ticketing/taiwan-pulse-by-ten-drum-art-percussion-group

