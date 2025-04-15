【灣區新聞】5月灣區有慶祝美國台灣傳統週的系列活動 職棒舊金山巨人隊將推出台灣傳統夜活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

五月份灣區將充滿濃濃的台灣味，除了有慶祝美國台灣傳統週的一系列活動之外，職棒舊金山巨人隊也將在五月一日推出台灣傳統夜活動。

5月就是亞太裔傳統月了，當中也包含台灣傳統週，為了讓美國社會更了解台灣傳統文化，台灣僑委會每年都會派出台灣傳統週文化訪問團到訪美國，今年特別邀請知名的十鼓擊樂團來美巡演。

南灣僑教中心主任莊雅淑說：「五月的第二個禮拜是台灣傳統週，這個台灣傳統週最主要是要促成我們台灣文化的交流，也是要肯定我們所有的台美人在美國的貢獻，由美國官方所制定的一個特別的慶祝活動。」

十鼓擊樂團曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎三項大獎提名，擅長以臺灣在地的題材、風景，以及多樣化民族擊樂的元素，重新詮釋傳統擊樂原有的面貌，這次在灣區會有兩場演出，第一場是5月10日在舊金山聯合廣場舉辦的台灣文化節當中，有30分鐘免費演出，第二場是5月11日母親節當天，於下午3時於紅木城Fox Theater有完整表演，需購票入場。

北加州台灣文化體育協會會長林宏達說：「我們跟第一場有點不一樣，第一場是30分鐘精彩的演出，那我們是一個70分鐘完整的表演，搭配很棒很專業的燈光、音響、舞台，我相信這個是非常期待的表演。」

此外，5月10號星期六，在舊金山聯合廣場每年一度的台灣文化節活動也會登場，除了有精采的合唱團、舞蹈，以及DJ表演，還有台灣美食攤位，活動免費入場。

另一方面，為慶祝五月亞太裔傳統月，舊金山巨人隊與台灣觀光署合作，在5月1日推出台灣傳統夜活動，當天的是巨人隊Giants在主場迎戰科羅拉多洛磯隊Rockies，還設置了台灣加油專區，現正發售專區的特價門票，但需經由活動連結購買。

有關特價門票的連結，以及十鼓擊樂團表演的資訊，請點擊：

舊金山巨人隊台灣傳統夜 : https://www.gofevo.com/event/TaiwanTourismSF25

十鼓擊樂團演出：https://www.zeffy.com/ticketing/taiwan-pulse-by-ten-drum-art-percussion-group

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