【灣區新聞】奧克蘭舉行特別選舉 郵寄選票投票率未如理想

東灣奧克蘭(屋崙)週二將舉行特別選舉,選出新市長和第二選區市議員等,根據Alameda縣選務處的資料,截止剛過去的周末,只收回約18%的郵寄選票,投票率未如理想,兩大熱門市長候選人Barbara Lee和Loren Taylor呼籲選民積極投票。

奧克蘭特別選舉週二舉行市長候選人兩大熱門Lee和Taylor,在過去的週末盡最後努力拉票。

Alameda縣選務處的資料顯示,當局一共寄出25萬張郵遞選票,截至過去的周末,只收到約4500張選票,投票率低於兩成。

Taylor在CBS報導指,對投票率偏低感到失望,並且強調,參與選舉是實行民主制度的重要一環,Lee也同樣鼓勵草根基層市民投票,和積極發表對奧克蘭市的意見。

前奧克蘭市長Libby Schaaf的發言人Justin Berton在CBS的報導提及,投票率雖然不理想,但也不屬意料之外。

Berton說:「這並不太令人驚訝,因為這是4月的特別選舉,我們甚少在春季投票,所以這次選舉結果,會被一小群經常投票的奧克蘭居民決定。」

去年11月罷免前市長盛桃的選舉,有超過14萬2千人投票,在2022年的市長選舉也有約125,500萬人投票,當時以677票之差,輸給盛桃的Taylor,希望週二將收復失地。

Taylor認為,奧克蘭需要一個全職的政治領袖,除了搞好治安,令市民不再懼怕外出,同時也要鼓勵消費,振興經濟。

至於Lee在週日的活動上則表示,她期望帶領奧克蘭開展新一頁,加強防治罪行和對精神病患者的支持。

