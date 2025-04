【科技新聞】Facebook母公司Meta面臨的反壟斷訴訟正式開審

【KTSF 周正鈞報導】

一場歷史性社交平台的反壟斷訴訟週一正式展開,聯邦貿易委員會指控Facebook的母公司Meta,收購Instagram和Whatsapp是反競爭,過度控制社交媒體市場的行為,這宗訴訟有機會令Meta分拆旗下的社交媒體。

美聯社消息指,Meta前身Facebook,分別在2012及2014年,收購Instagram和WhatsApp,如今已發展成社交媒體的巨頭,Meta行政總裁朱克柏格親自出庭作證。

在開案陳詞中,代表聯邦貿易委員會FTC律師Daniel Matheson表示,Meta利用壟斷地位獲取巨大利潤,但消費者滿意度卻在下降。

他指出,Meta當年之所以收購這兩間新創公司,是因為擔心它們威脅到Meta的主導地位,因此「築起護城河」來保護自身利益。

代表Meta的律師Mark Hansen則反駁指,FTC所提出的是一堆錯誤的「拼湊式說法」,他表示,Meta面臨大量競爭,並已對其收購的新創平台進行多項改革。

