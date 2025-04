【灣區新聞】永和超市San Mateo分店宣布結束營業 據了解賣給日本超市Hashi（視頻）

【KTSF】

永和超市San Mateo分店宣布結束營業,據了解賣給日本超市Hashi。

永和超市門口貼上老闆給客戶的信息,在這裡經營35年之後,由於經營者年事已高,決定選擇退休,感謝社區的支持,新的集團充滿精力和資源,將給顧客全新的購物體驗,超市將會重新裝修,有更多更新的食材。

記者週日前往購物,收銀員表示,週一新的東主會跟大家開會,決定是否要將現有員工留下,雖然永和超市已經賣掉,週日也被認為是最後一天,所有食物貨品除了酒類外,全打八折,不過內部員工說,週一還是會繼續營業,出清存貨。

永和超市全盛時期灣區有四家,在Fremont、Union City、San Mateo和Cupertino,現在只剩Cupertino繼續營業。

一名不願透露姓名的內部人員表示,永和超市是屬於家庭式經營,第二代第三代無意接手,灣區現在大量進駐韓式日式超市,規模大又新,競爭激烈,現在加上特朗普對來自中國貨品課徵高額關稅,轉手正是時候。

