【灣區新聞】永和超市San Mateo分店宣布結束營業 據了解賣給日本超市Hashi（視頻）

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永和超市San Mateo分店宣布結束營業，據了解賣給日本超市Hashi。

永和超市門口貼上老闆給客戶的信息，在這裡經營35年之後，由於經營者年事已高，決定選擇退休，感謝社區的支持，新的集團充滿精力和資源，將給顧客全新的購物體驗，超市將會重新裝修，有更多更新的食材。

記者週日前往購物，收銀員表示，週一新的東主會跟大家開會，決定是否要將現有員工留下，雖然永和超市已經賣掉，週日也被認為是最後一天，所有食物貨品除了酒類外，全打八折，不過內部員工說，週一還是會繼續營業，出清存貨。

永和超市全盛時期灣區有四家，在Fremont、Union City、San Mateo和Cupertino，現在只剩Cupertino繼續營業。

一名不願透露姓名的內部人員表示，永和超市是屬於家庭式經營，第二代第三代無意接手，灣區現在大量進駐韓式日式超市，規模大又新，競爭激烈，現在加上特朗普對來自中國貨品課徵高額關稅，轉手正是時候。

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