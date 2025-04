【全國新聞】哈佛大學拒改變校内政策 被特朗普政府凍結22億撥款

【KTSF 張擎鳳報導】

總統特朗普政府要求哈佛大學改變校内政策,否則就會撤銷聯邦撥款,但校方拒絕,特朗普政府週一晚上宣佈,凍結給哈佛的22億元撥款,和6千萬元的合約。

自2023年10月7號,哈馬斯武裝分子向以色列宣戰以來,全美多間高等學府未能處理好校園内的反猶太浪潮,從而導致某些學生的安全受到威脅。

因此上個星期,特朗普政府寫信給其中一間涉事的長春藤名校哈佛大學,要求校方實施改革,包括取消校内的多元化、公平和包容項目,禁止學生在校園抗議活動中戴口罩,並削弱教職員和管理人員的權力等政策。

如果校方不聽從的話,政府可能會切斷哈佛大學近90億元的聯邦撥款。

對此,哈佛校長表示拒絕,因為政府無權干涉校方的行政,校方亦不會放棄其獨立性,以及憲法權利。

哈佛大學教授協會已入禀法院,反對特朗普政府的做法,並要求法庭禁止政府切斷對哈佛大學的撥款。

