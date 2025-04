【灣區新聞】灣區四名被撤銷學生簽證的中國留學生狀告美國政府（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府近日撤銷海外留學生學生簽證的行動,陸續引發法律訴訟,灣區有四名被撤銷學生簽證的中國留學生,在上週五狀告美國政府。

這四名提告的中國留學生是來自加州大學柏克萊分校,以及卡內基梅隆大學等知名學府的學生,他們委任德恒律師事務所位於Pleasanton辦公室的華裔移民律師朱可亮(Keliang Zhu),代理這起訴訟。

本台週一嘗試聯繫朱可亮,但尚未獲回應,德恒律師事務所矽谷辦公室證實,朱可亮律師已在上週五向加州聯邦地區法院提交訴訟。

最早披露消息的中國澎湃新聞,引述總部位於中國的德恒律師事務所12日發表的聲明,指訴訟是為了受影響的留學生,不僅是這四位委託的中國留學生。

原告人主張,美國政府官員未提供任何通知聽證或證據,僅憑模糊的國家安全理由,就終止其身分,甚至將數年前已撤銷的交通罰單、家庭糾紛指控作為依據,以非法方式,及以外僑身分、國籍、種族對原告實施歧視,違反了美國行政程序法,以及美國憲法修正案所保障的正當程序和平等保護原則,要求聯邦政府終止違規做法,並恢復所有受影響學生的簽證。

獲委任的律師朱可亮,2020年曾參與微信封殺令訴訟,控告特朗普政府勝訴,成功阻止微信在美國遭封殺。

