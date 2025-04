【加州新聞】聖地牙哥縣附近發生5.2級地震 多處有震感

【KTSF 黃穎文報導】

南加州聖地牙哥附近週一早上約10時發生強度5.2級的地震,洛杉磯和墨西哥部分地區都有震感,截止下午3時半,暫未有任何傷亡報告,國家地質管理局(USGS)表示,本週內發生餘震的機會頗高。

週一早上10時08分,在聖地牙哥東北面小城鎮Julian附近,發生強度達5.2級的地震,震源深度為14.3公里,隨後震央附近五英里範圍內發生八次餘震,這些餘震的強度介乎2.8至4.0級之間。

有五次餘震,是5.2級地震發生後的十分鐘以內發生,隨後約每小時就有一次餘震。

國家地質管理局預測,未來一星期,有88%的機率發生三級左右的餘震。

有數據顯示,今次地震震央附近,曾於週日下午3點54分發生了3.3級的地震。

當局暫時沒有收到任何傷亡報告,地震也沒有導致嚴重山泥傾斜,不過有民眾報告,地震的強度蔓延至洛杉磯範圍,手機也接收到地震警告。

有聖地牙哥的居民說,地震令房屋震動,強得彷彿天空也在震動:「整個天空都在震動,剛剛在聖地牙哥發生了大地震,我們沒事,但這個地震估計起碼有五級,這真的很強。」

地震警報Shake Alert計劃發言人表示,雖然南加州近年發生更多較強的地震,但因為只有大約一百年的地震歷史資料,現階段難以判斷或預測一次災難性的地震是否即將發生。

地震警報Shake Alert計劃發言人Robert-Michael de Groot說:「我們只是研究了南加州地震約一百年左右,你需要很長時間的資料,才能了解極長時間的現象,我們沒有資料顯示,因為過去一年的地震有固定的規律,所以有大事即將發生,我們有的資料並不足以讓我們去預測未來的地震或災難。」

不過Groot提醒市民,需有防患於未然的心態,他建議大家準備緊急逃生物資,而且確保手機能接收地震警告的訊息。

北加州方面,在南灣Morgan Hill位置,週一下午4時24分也發生了2.6級地震。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。