【灣區新聞】奧克蘭第二區市議員華裔候選人王夏琳連同舊金山市府律師邱信福回應治安問題（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

奧克蘭（屋崙）第二區市議員特別選舉，華裔候選人王夏琳週四連同舊金山（三藩市）市府律師邱信福（David Chiu）回應奧克蘭治安問題，邱信福表示，期待合作打擊罪案。

奧克蘭特別選舉即將舉行，各個候選人都盡最後努力拉票，週四在奧克蘭華埠，王夏琳，邱信福和奧克蘭華埠社區領袖陳錫澎（Carl Chan），在記者會上呼籲市民積極投票，也提及王夏琳處理治安的方針。

陳錫澎說：「Charlene她會幫奧克蘭社區爭取很多投放於警察的資源，令社區更安全，所以我們今天想鼓勵大家出來投票。」

王夏琳說，她留意到奧克蘭華埠商業每天很早就關門，這是由於治安不穩定所致，她承諾會積極保障居民的安全。

王夏琳 Charlene Wang說：「這裡空置的商業越來越多，商業離開華埠，因為居民覺得不安全，所以我們必須投票選出，更多實際解決問題的民選官員，確保我們的安全。」

邱信福表示，舊金山和奧克蘭面對的安全問題相似，所以支持雙方合作解決，也對王夏琳成為這方面的領袖有信心。

邱信福說：「我們需要跨灣區的合作夥伴，才能聯手解決這些重疊的問題，在奧克蘭發生關於治安和無家可歸者的問題，同時也影響舊金山。」

作為舊金山首位華裔市府律師，邱信福也表示，在奧克蘭選出代表華裔的領袖，能有助華裔居民爭取更多權益，和有利他們的政策。

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