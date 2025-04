【KTSF】

Amazon旗下的Whole Foods超級市場,在南灣Cupertino分店的熟食及麵包部,因為有害蟲滋生,衛生不合格需要關閉。

該店位於Stevens Creek Boulevard 20955號,根據Santa Clara縣環境衛生部門3月底兩次的檢查結果,在熟食區及麵包部的廚房發現老鼠糞便,器具後方與底部亦設有捕鼠夾,在銷售、員工通道、清潔工具儲藏等區域,都發現有新與舊的老鼠糞便。

兩個部門的洗碗機與水槽下方,也發現大量活的德國蟑螂,數量涵蓋各個生長階段。

兩個部門的營業許可已於4月7日遭到暫停,目前尚不清楚何時能重新開放。

