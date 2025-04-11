【全國新聞】中美關稅戰再升級 投資者評估潛在衝擊華爾街股市續波動

【KTSF 吳倩妤報導】

中美關稅戰再升級，投資者正在評估潛在衝擊，華爾街股市繼續反覆波動。

道指週五早上低開一度滑落338點，踏入尾段反覆轉升，收市時道指升619點，報40,212點，NASDAQ上升337點，收市報16,724點，S&P500上升95點，收市報5,363點。

本星期累計道指升4.95%，NASDAQ升7.29%，S&P500升5.7%，創2023年11月以來最佳單週表現。

密歇根大學4月消費者信心指數，初值為50.8，市場預期為54.5，消費者一年通脹預期初值為6.7%。

3月最終需求生產物價指數（PPI），按月下降0.4%，預期為升0.2%，按年上升2.7%，預期為升3.3%。

市場對關稅戰波及美元儲備貨幣地位的憂慮升溫，美滙跌至3年低位，美滙指數一度跌穿100大關低見99.01，創下2022年4月以來最低。

美滙受壓，是由於市場對美國經濟可以安然渡過本次關稅戰危機的信心減退，對美元及美國債券的信心亦下降，投資者寧願持有日圓或瑞士法郎等避險貨幣。

而10年期國庫券孳息率本週急升至4.48%，引發市場關注，市場擔心這意味投資者開始憂慮美元資產的避險功能，信心危機或引發更大的災難。

另外，3月份財政赤字從2月的2,366億美元，縮窄至1,605億美元，但多過預期的1,450億美元。

美中貿易戰進一步升溫，資金流入金市避險，加上美元滙價偏軟，現貨金升穿每盎斯3,200美元水平，再創紀錄新高，紐約期金收市升2.1%，報每盎斯3244.6美元。

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