【全國新聞】中美關稅戰再升級 投資者評估潛在衝擊華爾街股市續波動

【KTSF 吳倩妤報導】

中美關稅戰再升級,投資者正在評估潛在衝擊,華爾街股市繼續反覆波動。

道指週五早上低開一度滑落338點,踏入尾段反覆轉升,收市時道指升619點,報40,212點,NASDAQ上升337點,收市報16,724點,S&P500上升95點,收市報5,363點。

本星期累計道指升4.95%,NASDAQ升7.29%,S&P500升5.7%,創2023年11月以來最佳單週表現。

密歇根大學4月消費者信心指數,初值為50.8,市場預期為54.5,消費者一年通脹預期初值為6.7%。

3月最終需求生產物價指數(PPI),按月下降0.4%,預期為升0.2%,按年上升2.7%,預期為升3.3%。

市場對關稅戰波及美元儲備貨幣地位的憂慮升溫,美滙跌至3年低位,美滙指數一度跌穿100大關低見99.01,創下2022年4月以來最低。

美滙受壓,是由於市場對美國經濟可以安然渡過本次關稅戰危機的信心減退,對美元及美國債券的信心亦下降,投資者寧願持有日圓或瑞士法郎等避險貨幣。

而10年期國庫券孳息率本週急升至4.48%,引發市場關注,市場擔心這意味投資者開始憂慮美元資產的避險功能,信心危機或引發更大的災難。

另外,3月份財政赤字從2月的2,366億美元,縮窄至1,605億美元,但多過預期的1,450億美元。

美中貿易戰進一步升溫,資金流入金市避險,加上美元滙價偏軟,現貨金升穿每盎斯3,200美元水平,再創紀錄新高,紐約期金收市升2.1%,報每盎斯3244.6美元。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。