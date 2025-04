【全國新聞】法官裁定5名錯誤被定罪人士有足夠證據告特朗普誹謗

【KTSF 朱慧琪報導】

36年前,紐約中央公園一宗白人女子遭強姦案,5名非裔與拉美裔青少年曾被錯誤定罪,費城一名聯邦法官週四裁定,這5人有足夠證據,可繼續追究特朗普在總統競選期間對他們發表誹謗言論的訴訟。

根據路透社報導,5名原告為Yusef Salaam、Raymond Santana、Kevin Richardson、Antron Brown和Korey Wise。

案發於1989年,一名白人女子在紐約中央公園慢跑時被強姦,5名原告當時被錯誤定罪,2002年因新的DNA證據及真兇坦承罪行,而獲得平反。

他們於去年10月入稟指,去年9月總統競選期間,特朗普與賀錦麗辯論中,特朗普稱他們「曾殺人並已認罪」,導致5人名譽受損,要求賠償。

訴訟稱,特朗普的言論明顯是錯誤,為原告人帶來了「有害的虛假形象」。

特朗普的律師在去年12月要求駁回訴訟,稱特朗普對他們的言論,是受美國憲法第一修正案法律保護,特朗普否認有任何不當行為。

費城一名聯邦法官週四裁定,特朗普所作出的言論,「必須被視為事實陳述,而非個人意見」,因為關於5人是否曾認罪或殺人,內容可以「客觀地證明為虛假」。

白宮則拒絕回應,原告律師表示,將為這5名正直的男子討回公道。

