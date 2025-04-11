【全國新聞】美國中部Nebraska出現多宗懷疑針對國際學生的詐騙事件

【KTSF 周正鈞報導】

近日美國中部Nebraska出現多宗懷疑針對國際學生的詐騙事件，當地警方表示，有人收到假冒國稅局、美國大使館和聯邦調查局等政府機構的電話或電郵，要求事主付款或前往特定地方，來換取不被拘捕。

內布拉斯加大學校園警察發出警告指，近日有多名學生接到假冒政府部門官員的聯繫，包括移民與海關執法局（ICE）、國稅局（IRS）、聯邦調查局（FBI）、美國領事館、地方執法機構，以及海關與邊境保護局等。

警方指，騙徒透過偽造的來電號碼，讓號碼看起來像是來自政府部門來誤導學生，訛稱他們的移民身份或人身自由受到威脅，若不付錢或親自前往某地就可能被拘捕。

騙徒甚至可能掌握部分學生的個人資料，來增加可信度。

警方提醒，美國政府部門絕不會透過電話或電子郵件要求付款，也不會以取消移民身份為由索取金錢、性行為或商品，如有懷疑，務必與警方查證。

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