【全國新聞】美國中部Nebraska出現多宗懷疑針對國際學生的詐騙事件

【KTSF 周正鈞報導】

近日美國中部Nebraska出現多宗懷疑針對國際學生的詐騙事件,當地警方表示,有人收到假冒國稅局、美國大使館和聯邦調查局等政府機構的電話或電郵,要求事主付款或前往特定地方,來換取不被拘捕。

內布拉斯加大學校園警察發出警告指,近日有多名學生接到假冒政府部門官員的聯繫,包括移民與海關執法局(ICE)、國稅局(IRS)、聯邦調查局(FBI)、美國領事館、地方執法機構,以及海關與邊境保護局等。

警方指,騙徒透過偽造的來電號碼,讓號碼看起來像是來自政府部門來誤導學生,訛稱他們的移民身份或人身自由受到威脅,若不付錢或親自前往某地就可能被拘捕。

騙徒甚至可能掌握部分學生的個人資料,來增加可信度。

警方提醒,美國政府部門絕不會透過電話或電子郵件要求付款,也不會以取消移民身份為由索取金錢、性行為或商品,如有懷疑,務必與警方查證。

