【灣區新聞】San Mateo華裔男子涉嫌跟蹤兩女子及藏大量槍械被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo市一名華裔男子,涉嫌瘋狂跟蹤兩名女子,並於家中藏有多支槍,他曾潛逃至洛杉磯後被捕,男子週四首度提堂,法官認為他對公眾構成危險,並有潛逃的計劃,因此不准他保釋。

被告是28歲的San Mateo男子Leqiang Wang,San Mateo縣地檢處指,Wang涉嫌在去年10月至今年4月期間跟蹤一名女同事,在多個地點偷拍她,並寫下自己想對她做的「暴力行為」。

3月初,Wang曾錯誤跟蹤另一名女子回家,一名鄰居與第二名女受害人在3月7日報案,鄰居指有陌生人闖入其住宅範圍,第二名女受害人懷疑,有人從舊金山(三藩市)跟蹤她至San Mateo,以及偷拍她的汽車。

警方指,Wang曾於第二名受害人的社區徘徊兩天,企圖了解第二名受害人。

警方之後到Wang的住所搜查時,發現多支槍,包括機關槍、非法自動步槍、大量彈藥、滅聲器,及一部製造槍械的3D打印機。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe對本台表示,警方發現被告買了兩張前往中國的飛機票,並在維珍尼亞州的Dulles機場租車。

警方上星期四在洛杉磯國際機場拘捕了被告,Wang被控跟蹤及非法擁有槍械等罪,週四下午提堂,需要普通話翻譯,並等候法庭為他指派辯護律師。

聆訊延後至下星期二,法官本來將保釋金定為25萬元,但週四在庭上聽取案情後,認為被告會對公眾構成危險,因此不准他保釋。

