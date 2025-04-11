【灣區新聞】San Mateo華裔男子涉嫌跟蹤兩女子及藏大量槍械被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo市一名華裔男子，涉嫌瘋狂跟蹤兩名女子，並於家中藏有多支槍，他曾潛逃至洛杉磯後被捕，男子週四首度提堂，法官認為他對公眾構成危險，並有潛逃的計劃，因此不准他保釋。

被告是28歲的San Mateo男子Leqiang Wang，San Mateo縣地檢處指，Wang涉嫌在去年10月至今年4月期間跟蹤一名女同事，在多個地點偷拍她，並寫下自己想對她做的「暴力行為」。

3月初，Wang曾錯誤跟蹤另一名女子回家，一名鄰居與第二名女受害人在3月7日報案，鄰居指有陌生人闖入其住宅範圍，第二名女受害人懷疑，有人從舊金山（三藩市）跟蹤她至San Mateo，以及偷拍她的汽車。

警方指，Wang曾於第二名受害人的社區徘徊兩天，企圖了解第二名受害人。

警方之後到Wang的住所搜查時，發現多支槍，包括機關槍、非法自動步槍、大量彈藥、滅聲器，及一部製造槍械的3D打印機。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe對本台表示，警方發現被告買了兩張前往中國的飛機票，並在維珍尼亞州的Dulles機場租車。

警方上星期四在洛杉磯國際機場拘捕了被告，Wang被控跟蹤及非法擁有槍械等罪，週四下午提堂，需要普通話翻譯，並等候法庭為他指派辯護律師。

聆訊延後至下星期二，法官本來將保釋金定為25萬元，但週四在庭上聽取案情後，認為被告會對公眾構成危險，因此不准他保釋。

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