【灣區新聞】聖荷西警方拘兩亞裔女子 涉嫌經營多個賣淫場所

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西警方拘捕兩名亞裔女子,指她們涉嫌在市內經營多個賣淫場所。

聖荷西警方自3月28日起,展開一連串針對市內賣淫場所的搜查,並搗破了多個賣淫埸所,當中有商業地區和住宅,地點包括Willow街1000號路段,Tully Road 1000號路段、N Jackson Avenue 200號路段,以及Bagely Way 1300號路段。

行動中,警方拘捕了50歲的Bili Ruan,並於4月2日拘捕了懷疑案中主腦,46歲的Tien Tran,他們涉嫌以操控賣淫活動等罪,目前被關押在Santa Clara縣監獄。

警方在現場搜出相信是經營賣淫場所的多項證據,包括約2萬5千美元現金、價值超過20萬元的名牌手袋和珠寶,並發現三名懷疑性工作者,當局已經向她們提供協助。

案件仍在調查中,警方呼籲任何人有關於本案訊息,或者知道有關人口販運的線索,請與聖荷西人口販賣專責小組聯繫,電話是(408) 537-1224。

