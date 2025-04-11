【灣區新聞】奧克蘭特別選舉市長兩候選人最後一週積極拉票

【KTSF 黃穎文報導】

奧克蘭（屋崙）特別選舉市長候選人Loren Taylor和Barbara Lee舉行記者會，Taylor表示，小商業是奧克蘭的根基，必定會協助小商業征服困難，Lee則強調，她和草根基層同一陣線，希望當選市長上任頭一百日，能處理好市府財政問題。

奧克蘭市長特別選舉進入最後一星期，兩位候選人的民意支持度相當接近，3月中一次的調查發現，Lee獲45%的支持，比Taylor領先四個百分點。

市長候選人Taylor，週四連同小商業的代表出席記者會，表明會積極捍衛他們的權益，Lee就專注說她的首100日計劃，對於商界，她說希望他們感到安全，會在奧克蘭繼續做生意。

先前出任奧克蘭市議員的Taylor，也是商界代表，他指近日很多的罪案，都令商戶感到害怕並覺得孤獨無助，若當選市長，Taylor承諾會保護商界權益，同時宣布會成立一個商業顧問委員會，為商界建立更直接的溝通渠道。

Taylor說：「這個委員會將有多元化的商業團體，和來自全奧克蘭的領袖，大與小、新的與既有的社區，他們不止是文件上的顧問，也將積極協助政策成型。」

Taylor表示，這個委員會會令商業更容易申請牌照，同時也會增加社區巡邏，以保障商業的安全。

Taylor說，維護商業的利益，也協助維持公共治安，並會繼續嚴懲罪案。

Taylor說：「公共安全對經濟繁榮很重要，是一體兩面，我們必須展示當有人作出犯法和暴力行為，置奧克蘭居民於危險、損害商業基礎設施和妨礙發展時，我們定會追究，必須阻止無法無天。」

另一方面，現任加州第十二區州議會代表的Lee，週四專注講解她若當選上任後頭100日的大計，十個要點之中，其中大部份專注奧克蘭財政問題。

Lee表示，除了會積極向縣府爭取經濟援助，也會要求市議會通過專為公共安全撥款的預算案。

Lee說：「我們需要與眾多的實體、組織與個人的合作，我也希望市議會確保以公共安全、穩定本市財政為優先，我們有許多結構性問題，需要動用財政預算來解決。」

公共安全方面，Lee提及增加奧克蘭警力至700人為下一目標，而最理想是進一步增加至850人。

Lee說，當解決了當前治安問題，也能繼續吸引商戶留在奧克蘭，進而吸引更多元化的商業機會。

Lee說：「一切都基於公共安全，我希望商業能覺得安全，同時吸引更多客戶，而當然治安會影響小商戶與較大的企業。」

奧克蘭市長特別選舉，將採用優先選擇投票機制，而4月15日是投票的最後一天。

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