【灣區新聞】奧克蘭特別選舉市長兩候選人最後一週積極拉票

【KTSF 黃穎文報導】

奧克蘭(屋崙)特別選舉市長候選人Loren Taylor和Barbara Lee舉行記者會,Taylor表示,小商業是奧克蘭的根基,必定會協助小商業征服困難,Lee則強調,她和草根基層同一陣線,希望當選市長上任頭一百日,能處理好市府財政問題。

奧克蘭市長特別選舉進入最後一星期,兩位候選人的民意支持度相當接近,3月中一次的調查發現,Lee獲45%的支持,比Taylor領先四個百分點。

市長候選人Taylor,週四連同小商業的代表出席記者會,表明會積極捍衛他們的權益,Lee就專注說她的首100日計劃,對於商界,她說希望他們感到安全,會在奧克蘭繼續做生意。

先前出任奧克蘭市議員的Taylor,也是商界代表,他指近日很多的罪案,都令商戶感到害怕並覺得孤獨無助,若當選市長,Taylor承諾會保護商界權益,同時宣布會成立一個商業顧問委員會,為商界建立更直接的溝通渠道。

Taylor說:「這個委員會將有多元化的商業團體,和來自全奧克蘭的領袖,大與小、新的與既有的社區,他們不止是文件上的顧問,也將積極協助政策成型。」

Taylor表示,這個委員會會令商業更容易申請牌照,同時也會增加社區巡邏,以保障商業的安全。

Taylor說,維護商業的利益,也協助維持公共治安,並會繼續嚴懲罪案。

Taylor說:「公共安全對經濟繁榮很重要,是一體兩面,我們必須展示當有人作出犯法和暴力行為,置奧克蘭居民於危險、損害商業基礎設施和妨礙發展時,我們定會追究,必須阻止無法無天。」

另一方面,現任加州第十二區州議會代表的Lee,週四專注講解她若當選上任後頭100日的大計,十個要點之中,其中大部份專注奧克蘭財政問題。

Lee表示,除了會積極向縣府爭取經濟援助,也會要求市議會通過專為公共安全撥款的預算案。

Lee說:「我們需要與眾多的實體、組織與個人的合作,我也希望市議會確保以公共安全、穩定本市財政為優先,我們有許多結構性問題,需要動用財政預算來解決。」

公共安全方面,Lee提及增加奧克蘭警力至700人為下一目標,而最理想是進一步增加至850人。

Lee說,當解決了當前治安問題,也能繼續吸引商戶留在奧克蘭,進而吸引更多元化的商業機會。

Lee說:「一切都基於公共安全,我希望商業能覺得安全,同時吸引更多客戶,而當然治安會影響小商戶與較大的企業。」

奧克蘭市長特別選舉,將採用優先選擇投票機制,而4月15日是投票的最後一天。

