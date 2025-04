【全國新聞】紐約有直升機墜哈德遜河 死者是西門子高層和其家人

【有線新聞】

美國紐約有觀光直升機墜毀,機上六人全部罹難,包括三名兒童。傳媒報道,死者是科技公司西門子的管理人員和他的家人。而華盛頓有兩架客機碰撞,無人受傷。

有片段拍到直升機墜毀一刻,部分殘骸跌落紐約市哈得遜河,濺起水花。有目擊者指聽到多下巨響,見到螺旋槳冒出火光,直升機在空中解體,尾翼和螺旋槳飛脫。

出事直升機周四下午近3時,由市中心起飛在自由神像附近繞圈,再沿著曼哈頓天際線向北飛行,約10分鐘後飛至喬治華盛頓大橋,再回程向南飛,數分鐘後失事墜毀。市長亞當斯說機上六人罹難,包括36歲機師及來自西班牙的家庭,已打撈全部遺體。美國傳媒報道,西門子公司的管理人員埃斯科瓦爾,他的妻子和三名孩子在空難中喪生。

出事的貝爾206型直升機,機齡21年,由紐約的旅遊公司營運,事發時雖然天氣陰雲密布,但地面能見度有近16公里,聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會正徹查事件。

華盛頓同日亦發生航空事故,兩架美國航空客機在列根機場跑道碰撞,無人受傷。其中一架客機載有至少6名國會議員,兩架飛機各有一邊機翼受損。

