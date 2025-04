【KTSF】

一名聯邦法官允許特朗普政府針對非法移民,推動新的移民登記政策。

新政策將包括要求14歲及以上的非法移民向政府登記,提交指紋等生物特徵資料,並隨身攜帶登記證明等規定,不配合的非法移民,可能會受到刑事指控。

這項政策在3月份被眾多移民權益團體起訴,他們認為,這些規定將對非法移民造成不成比例的傷害,特別是那些已經接受過聯邦政府篩選和審查的人。

但法官週四裁定,原告未能證明該政策將如何損害移民權益,讓法院有干預的必要性。

這項新移民登記政策於週五生效。

