聯邦食品及藥物管理局(FDA)指,一款在Walmart百貨有售的即食西芹條,懷疑感染李斯特菌,食品供應商自願召回產品。

當局指,Duda Farm Fresh Foods出品的即食西芹條懷疑受李斯特菌污染,涉及產品超過1,500箱,受影響的產品在多個州的Walmart有售,雖然目前已過期並下架,但部分消費者雪櫃中可能仍存有,消費者應立即丟棄這些即食西芹條。

至今尚未有因食用有問題食品後出現身體不適的報告。

