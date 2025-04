【全國新聞】眾議院通過預算開支藍圖 推進特朗普提出的減稅計劃和提高國債上限

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週四以些微多數票通過一項預算開支藍圖,以推進總統特朗普提出的減稅計劃和提高國債上限。

特朗普和國會領袖成功拉攏眾議院共和黨人,投票週四按黨派路線,以216票對214票的些微多數票通過在參議院已經過關的預算開支藍圖,從而令特朗普提出的過萬億元減稅計劃,以及提高國債上限的議程得以向前推進。

這項預算開支藍圖,主要是在減稅和提高債務上限方面提出大綱建議,今次表決是押後一天舉行,以便特朗普和共和黨國會領袖遊說和協調保守派陣營,在預算開支上鷹派的強硬立場,這一小撮強硬保守派議員催促大幅削減社會福利安全網計劃,特朗普曾經致電這些激進保守派議員,並在白宮同他們會面,在週四的眾議院表決中,有兩名共和黨人倒戈,與民主黨人聯手投下反對票。

這項預算開支藍圖在眾議院過關之後,跟著就是國會討論,在未來十年減稅多達5.3萬億元,以及提高國債上限至5萬億元的方案,來交換削減至少1.5萬億開支,參議院版本的消減開支額就只有40億元。

參眾兩院在過去幾個月來為此而有分歧,但週四有共識,兩院共和黨領袖在表決前異口同聲表示,兩院現在一致支持負責任的財政原則。

參議院多數黨領袖John Thune說:「正如眾議長所述,我們的預算決議和議會的主要目標之一,就是削減開支,我們必須採取措施,讓國家走上更永續的財政道路,這需要我們對政府作出嚴厲打擊,弄清楚在何處能省錢。」

眾議長約翰遜就強調,會致力節省至少1.5萬億,但同時也要保存關鍵的民生項目,例如聯邦醫療補助計劃Medicaid。

約翰遜說:「我們有責任讓國家回到財政正軌,並要保障和保護這些基本項目,正如我今早提到的,民主黨指我們將削減Medicaid,這不是事實,我們將保護每個人合法享有的福利,受益人享有合法權利,我們將維護這些福利,這些都是共和黨支持的基本安全網計劃,總統已明確表示,社會安全、醫療保險和醫療補助不會受到打擊,所以你可以相信這一點,你可以觀察它的發展。」

由於參眾兩院由共和黨控制,因此共和黨人現時可以單靠共和黨在國會佔多數的優勢,來通過特朗普的減稅計劃,而無需跟民主黨人談判。

