佛羅里達州一架小型飛機週五早上失事墜毀。

事發於早上10點20分左右,一架Cessna 310小型飛機,剛剛從Boca Raton機場起飛,前往佛州首府Tallahassee,期間飛機突然墜落在機場附近一條繁忙的街道上,然後引發大火,機上3人全部喪生,附近一名開車的男子也受傷。

有關當局正在調查事故原因。

