【中國新聞】中國調高美國貨品關稅至125% 週六生效

中國調整對美國的反制措施,週六起所有原產自美國的進口商品關稅稅率提高至125%。中國商務部指,若美方繼續關稅數字遊戲,中方將不予理會,但若執意侵害中方權益,將堅決反制、奉陪到底。

國務院關稅稅則委員會發公告,進一步調整關稅稅率,4月12日起,原產於美國的進口商品,稅率由84%提高至125%。

公告指美國日前將對華的「對等關稅」進一步提高至125%,嚴重違反國際經貿規則,鑒於目前關稅水平下美國輸華商品已無市場接受可能性,如果美方對華繼續加徵關稅,中方將不予理會。

商務部指,美國對華加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲,經濟上已毫無意義。如果美方繼續關稅數字遊戲,中方將不予理會;倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益,中方將堅決反制、奉陪到底。

而美國總統特朗普較早前主持內閣會議,繼續為關稅政策辯護,承認過渡期會有問題,「轉型總會遇到困難,但我們經歷了歷史上最重要一天,我們對國家目前的運作感到滿意,正努力讓世界公平對待我們。」

特朗普稱正重設與中國的談判,指中國長期剝削和利用美國,但仍相信會與中方達成協議,能與國家主席習近平和平相處。

特朗普日前指對華關稅加至125%,以回應中方的反制。白宮向傳媒澄清,加上應對芬太尼徵收的20%關稅,現屆政府對華關稅總加幅是145%。

