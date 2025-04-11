【中國新聞】中國調高美國貨品關稅至125% 週六生效

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中國調整對美國的反制措施，週六起所有原產自美國的進口商品關稅稅率提高至125%。中國商務部指，若美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會，但若執意侵害中方權益，將堅決反制、奉陪到底。

國務院關稅稅則委員會發公告，進一步調整關稅稅率，4月12日起，原產於美國的進口商品，稅率由84%提高至125%。

公告指美國日前將對華的「對等關稅」進一步提高至125%，嚴重違反國際經貿規則，鑒於目前關稅水平下美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方對華繼續加徵關稅，中方將不予理會。

商務部指，美國對華加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，經濟上已毫無意義。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會；倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制、奉陪到底。

而美國總統特朗普較早前主持內閣會議，繼續為關稅政策辯護，承認過渡期會有問題，「轉型總會遇到困難，但我們經歷了歷史上最重要一天，我們對國家目前的運作感到滿意，正努力讓世界公平對待我們。」

特朗普稱正重設與中國的談判，指中國長期剝削和利用美國，但仍相信會與中方達成協議，能與國家主席習近平和平相處。

特朗普日前指對華關稅加至125%，以回應中方的反制。白宮向傳媒澄清，加上應對芬太尼徵收的20%關稅，現屆政府對華關稅總加幅是145%。

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