【全國新聞】上訴庭裁定特朗普政府可大規模裁減仍在試用期的聯邦僱員

【KTSF 朱慧琪報導】

繼聯邦最高法院後,聯邦第四巡迴上訴法庭週三裁定,特朗普政府可以維持大規模裁減仍在試用期的聯邦僱員,並推翻一名法官早前要求他們復職的命令。

聯邦第四巡迴上訴法院一個分庭的三名法官中,有兩名由特朗普任命的法官支持政府,裁定這類大規模解僱,應透過獨立的就業程序上訴,而非直接交由聯邦法院審理,而一名由前總統任命的法官則持不同意見。

這宗訴訟由近二十個州份提出,指大規模裁員,將對各州造成不可挽回的財政負擔,因為州府需為失業的聯邦員工提供協助。

法院文件顯示,自特朗普上任以來,已有超過2萬4千名試用期員工遭解僱。

即使法院裁決對政府有利,州份仍可繼續上訴。

法院文件亦顯示,特朗普政府主張各州無權干預聯邦政府與僱員之間的關係,在訴訟過程中,聯邦政府讓大約1萬5千名員工恢復工作,或獲得有薪休假。

這項裁決,是在最高法院週二支持特朗普政府處理另一宗大規模裁減試用期員工後作出。

