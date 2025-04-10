【全國新聞】特朗普實施對等關稅 對家居食品和廚具有多大影響（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

特朗普總統的對等關稅，對家居食品相關的用具有多大影響？除了熟食和小食比較多是本地生產，不少廚具和調味料都是進口，或使用進口原材料。

對等關稅對日常生活飲食方面影響有多顯著？就如百貨店Ross售賣的餐具為例，這些價錢比市價便宜的餐具，很多都被標示是在中國製造。

一名華裔留學生向本台表示，他們用的是瑞典家具品牌IKEA的刀具和餐具，雖然IKEA在2008-2019年曾在美國Virginia州設立工廠，IKEA表示，原材料的價錢昂貴，所以現在都是在中國、波蘭、意大利、德國和瑞典等國家生產。

該名留學生指出，他購買的一包即棄叉子，都是從中國進口的，而他所用的水壺和水杯，雖然水壺是在美國設計，但兩個產品也是在中國生產。

食物方面，在一般大型超市購買的一般調味料，例如蒜粉、黑椒粉和鹽，都是本地生產的，此外，一些從Trader Joe’s購買的食物，如棉花糖、granola穀麥片，也屬於本地食品。

一些調味料則比較複雜，比如雞粉，雖然屬於本地生產，但也使用了進口材料，在Target百貨店購買的肉桂粉，是印尼和越南進口的，一些塗麵包的醬料，就來自加拿大和比利時等地，特別是一些有文化意義的食物，例如日本咖哩和調味料味醂，就是從日本進口，李錦記牌子的各類豉油是中國進口。

有人盤點了家中不同的餐具、碗碟、平底鍋和水壺，都發現大量的餐具都是從中國進口的物品。

食品方面，一堆不同的調味料和橄欖油，都是意大利的產品，一包超市購買的亞麻籽，在鄰國加拿大生產後，在墨西哥包裝再進口，而用於代替米飯的藜麥，是從秘魯入口，有一些餅乾類的食物，也是從外國進口。

但一些穀類，如米飯、意粉等，就是本地生產。

由此可見，美國民眾的飲食受多元文化及物產的影響，所用的生活物品也大多從外國進口，自然也受關稅政策的影響。

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