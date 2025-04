【全國新聞】特朗普實施對等關稅 對家居食品和廚具有多大影響（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

特朗普總統的對等關稅,對家居食品相關的用具有多大影響?除了熟食和小食比較多是本地生產,不少廚具和調味料都是進口,或使用進口原材料。

對等關稅對日常生活飲食方面影響有多顯著?就如百貨店Ross售賣的餐具為例,這些價錢比市價便宜的餐具,很多都被標示是在中國製造。

一名華裔留學生向本台表示,他們用的是瑞典家具品牌IKEA的刀具和餐具,雖然IKEA在2008-2019年曾在美國Virginia州設立工廠,IKEA表示,原材料的價錢昂貴,所以現在都是在中國、波蘭、意大利、德國和瑞典等國家生產。

該名留學生指出,他購買的一包即棄叉子,都是從中國進口的,而他所用的水壺和水杯,雖然水壺是在美國設計,但兩個產品也是在中國生產。

食物方面,在一般大型超市購買的一般調味料,例如蒜粉、黑椒粉和鹽,都是本地生產的,此外,一些從Trader Joe’s購買的食物,如棉花糖、granola穀麥片,也屬於本地食品。

一些調味料則比較複雜,比如雞粉,雖然屬於本地生產,但也使用了進口材料,在Target百貨店購買的肉桂粉,是印尼和越南進口的,一些塗麵包的醬料,就來自加拿大和比利時等地,特別是一些有文化意義的食物,例如日本咖哩和調味料味醂,就是從日本進口,李錦記牌子的各類豉油是中國進口。

有人盤點了家中不同的餐具、碗碟、平底鍋和水壺,都發現大量的餐具都是從中國進口的物品。

食品方面,一堆不同的調味料和橄欖油,都是意大利的產品,一包超市購買的亞麻籽,在鄰國加拿大生產後,在墨西哥包裝再進口,而用於代替米飯的藜麥,是從秘魯入口,有一些餅乾類的食物,也是從外國進口。

但一些穀類,如米飯、意粉等,就是本地生產。

由此可見,美國民眾的飲食受多元文化及物產的影響,所用的生活物品也大多從外國進口,自然也受關稅政策的影響。

