【全國新聞】美國從中國進口服飾將受關稅打擊 對Z世代有何影響（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

美中新一輪關稅大戰,美國從中國進口服飾將受關稅打擊,對Z世代會有甚麼影響。

Justine說:「我花大約150元,買了20多件,我買好多,不過已買了一陣子。」

這是一位典型Z世代少女的衣櫃,清一色都是SHEIN買來的,所有的衣服都是「中國製造」,如果不是中國製造,也是從東南亞國家製造,像是越南、柬埔寨,而這些國家都是被特朗普課徵高關稅。

SHEIN現在是中國最大的跨境快時尚電子商務公司,2020年開始在美國市場快速增長,深受年輕女性歡迎,主要原因是衣服款式多樣化,價錢是歐洲平價成衣像是ZARA的一半。

在特朗普的「對等關稅」壓力下,SHEIN和競爭對手拼多多海外版Temu,銷售產品的成本將大幅飆升,將推高美國消費者要支付的價格,到時候Z世代的少女是否還會繼續購買來自中國的衣服呢?

Justine說:「我會找其他地方買,找更便宜的地方,或是就不再買衣服了。」

據彭博社引述知情人士報導,中國當局正積極勸阻快時尚電商巨頭SHEIN等公司,將供應鏈移出中國的計劃,分析相信,反映北京當局在美國實施新一輪關稅之際,全力防堵製造業供應鏈外流的戰略考量。

