【加州新聞】加州多間大專院校數十名留學生被註銷簽證 令人擔心海外學生不再選擇到美國留學（視頻）

加州多間大專院校近日報稱,有數十名海外留學生的學生簽證被註銷,令人擔心新學年可能會有大量海外學生不再選擇到美國留學。

在設有十間分校的加州大學、設有23間分校的加州州立大學,以及116間社區學院,迄今已有超過80名學生和前學生被註銷F-1學生簽證,而人數有可能繼續上升。

有院校指稱,大多數學生是在沒有獲得合理解釋的情況下被註銷簽證。

這個趨勢尤其受到加大和州大的關注,因為這兩個學府合共招收約5萬名海外學生,他們支付的學費較居住在加州的學生高很多,如果計入私立大學,加州目前有15.4萬海外留學生,比率較全美高出14%。

而目前正值海外學生選擇到哪一個國家留學的時刻,這一趨勢可能令海外學生對來美國留學卻步。

目前一些被註銷學生簽證的海外學生,有些是因為曾觸犯輕微的交通規則,也有學生據報曾參與支持巴勒斯坦的示威。

目前,洛衫磯加大有6名海外學生和6名畢業生被註銷學生簽證,Davis加大有7名海外學生和5名畢業生被註銷簽證,聖地牙哥加大有5名海外學生,柏克萊加大有4名海外學生和兩名畢業生被註銷簽證。

截至週一,州大報稱共有32名海外學生被註銷學生簽證,但沒有透露他們就讀哪一間分校。

另外,史丹福大學也有4名學生和兩名剛畢業的學生被註銷簽證,顯示私立大學也受到影響。

海外學生支付的學費,是加大與州大的收入主要來源,在2022年至2023年度,加大從非本州學生獲得的收入有11億,這些學生包括非本州和海外學生,州大估計也從外州學生獲得數千萬元收入。

另外,在聯邦政府威脅要扣減研究經費,以及州政府在面臨財赤下,可能需要削減加大和州大的撥款,如果海外學生對來美留學卻步,這種種因素可能令加大和州大陷入財務困境。

