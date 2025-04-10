【灣區新聞】San Mateo發生暴力搶劫案 匪徒毆打受害人並搶走財物（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo週二發生暴力搶劫案，匪徒毆打受害人並搶走財物，警方拘捕了一名成年男子，及三名青少年。

根據San Mateo警方週二晚上近6時接報，位於South Humboldt街100號路段發生暴力搶劫案，根據受害人陳述，三人由一架Honda本田汽車下車後，多次拳擊受害人臉部，並搶走他的手機、拳套和蘋果耳機，然後由同黨接應上車逃去。

警方稱，受害者左眼上方有一大塊瘀傷，臉部還有其他明顯傷痕，受害人表示，認得三名疑犯的長相，以及他們的名字，警方隨後在El Camino Real夾12街附近找到疑犯的汽車，經現場認人後，受害人認出打劫他的人，警方即場將他們拘捕，並於汽車附近找到受害人的電話。

被捕的四人，是三名年齡分別14歲和17歲的青少年，以及負責開車的21歲男子Ever Jacobo Castro，他們將被控二級搶劫罪和合謀犯罪。

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