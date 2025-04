【灣區新聞】San Mateo發生暴力搶劫案 匪徒毆打受害人並搶走財物（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo週二發生暴力搶劫案,匪徒毆打受害人並搶走財物,警方拘捕了一名成年男子,及三名青少年。

根據San Mateo警方週二晚上近6時接報,位於South Humboldt街100號路段發生暴力搶劫案,根據受害人陳述,三人由一架Honda本田汽車下車後,多次拳擊受害人臉部,並搶走他的手機、拳套和蘋果耳機,然後由同黨接應上車逃去。

警方稱,受害者左眼上方有一大塊瘀傷,臉部還有其他明顯傷痕,受害人表示,認得三名疑犯的長相,以及他們的名字,警方隨後在El Camino Real夾12街附近找到疑犯的汽車,經現場認人後,受害人認出打劫他的人,警方即場將他們拘捕,並於汽車附近找到受害人的電話。

被捕的四人,是三名年齡分別14歲和17歲的青少年,以及負責開車的21歲男子Ever Jacobo Castro,他們將被控二級搶劫罪和合謀犯罪。

