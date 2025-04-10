【灣區新聞】市長羅偉稱舊金山今年首季財物相關罪行下降三成半（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉（Daniel Lurie）宣布第一季度安全數據，他說，財物相關的罪行下降了三成半，他並引用舊金山警局實時調查中心RTIC的效率，支持以科技協助破案。

舊金山警局自去年啟用實時調查中心RTIC（Real Time Investigation Center），已經協助超過500次逮捕，這個調查中心除了利用航拍機械和自動車牌閱讀器，追查疑犯蹤跡，同時利用這些資訊即時和外出行動的分隊溝通，500次的行動中，其中逾207宗案件利用了自動車牌閱讀器的資料，而且科技還協助警方破解了超過166宗汽車爆竊案，和80宗搶劫案。

市長羅偉週三在記者會表示，今年首個季度，財物相關的罪行下降了三成五、暴力罪行下降了15%，而汽車爆竊案更是22年來最低的數字。

他認為市民對於安全的觀感也是其中一大考量。

羅偉說：「這不僅是數字，還反映市民開始感受到的，我們還有長路要走，已在改變作風並有進展。」

舊金山警察局長Bill Scott也表示，罪案涉案人很多時候嘗試拒捕、逃跑、利用科技去跟蹤他們，是更安全、可靠的方法，

Scott說：「人們要逃避拘捕時，往往會鋌而走險，駕車逃走時將所有人，包括公眾、警察置於險地，而這些科技工具幫助我們減輕負擔，越多工具越好。」

此外，舊金山警方也指出，RTIC實時調查中心，也有助尋找失蹤人士、支援需要精神服務的人士，和加強警員對案發現場環境的理解。

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