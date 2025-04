【全國新聞】達特茅斯學院姓劉中國博士生突然被吊銷學生簽證（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

達特茅斯學院(Dartmouth College)的一名姓劉的中國博士生,上週五突然被學校告知他的學生身份被吊銷了,隨後美國公民自由聯盟(ACLU)的律師提出法律訴訟,聲稱這名學生沒有做錯任何事,週三法官做出臨時決定,暫時允許這名學生繼續在美國讀書。

根據ABC WMUR 9號電視台的報導,這名在上週突然被吊銷學生簽證的Liu Xiaotian,就讀於常青藤聯盟名校達特茅斯學院,是一名26歲的電腦科學博士生。

他在上週五意外收到校方的郵件通知,國土安全部的SEVIS國際學生追蹤系統顯示,他的簽證被吊銷了。

為了避免他被拘留或驅逐出境,他的律師採取行動,向國土安全部部長Kristi Noem和移民與海關執法局代理局長Todd Lyons提出法律訴訟,為此,受理本案的聯邦法院週三召開了一個緊急聽證會。

原告聲稱,不知道為何Liu Xiaotian的學生身份被撤銷,代表政府的律師在法庭上表示,假如Liu被拘留,他仍然可以繼續走正當的程序,並會收到出庭通知,但除此之外,他們無法確定他的學生簽證是否被吊銷,所以需要去查看記錄,並表示他們在為此案作出適當的辯論之前,需要更多時間準備。

Liu Xiaotian的律師之一Ron Abramson表示,如果有人沒有遵守規則,那就是政府,隨著訴訟的展開,他們將會有更詳細的說明。

法官週三發布了臨時限制令,有效期到4月底,以便本案有更多的訴訟時間。

原告的另一名律師、美國公民自由聯盟新罕布什州法律總監Gilles Bissonnette表示,我們進入了一個特殊時刻,聯邦政府正在對簽證持有人採取單方面行動,從廣義上講,這是前所未見的新情況

