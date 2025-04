【有線新聞】

歐盟暫緩針對美國關稅的反制措施,為期90日。

歐盟委員會主席馮德萊恩發聲明,希望給予機會展開談判,決定暫緩反制措施,但如果談判結果令人無法滿意,相關措施會繼續執行。

歐盟日前公布向總值210億歐元的美國貨,分階段徵收10%至25%關稅,以反制美國對歐洲鋼鋁加徵25%關稅,首階段原本下周執行。

