【中國新聞】中國商務部稱絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑

【有線新聞】

美國政府再度升級對華關稅。在北京,商務部重申絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑,強調會採取有力措施捍衛自身正當權益。

美國政府再度升級對華關稅,商務部發言人何咏前在新聞發布會上未有正面回應會否第三度反制,但強調必將採取有力措施捍衛正當權益。

何咏前說:「如果美方一意孤行,中方將奉陪到底。我們絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑,必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。」

何咏前重申中美對話的大門敞開,但必須建立在相互尊重的基礎上,以平等的方式進行。她又提到會幫助出口遇阻的外貿企業開拓國內市場,強調中國外貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰。

何咏前說:「商務部已組織有關商協會、大型商超和流通企業座談,研究更好發揮各自優勢,幫助外貿企業擴寬內銷渠道。」

被問到美國商品通過自貿試驗區進入中國,會否受加徵關稅影響時,何咏前強調自貿試驗區內有關特殊監管區域的現行保稅政策維持不變,但當商品離開特殊監管區域、進入國內市場內銷時,需補繳相應稅款。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。