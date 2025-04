【有線新聞】

白宮發聲明對內地和香港價值低於800美元的包裹,由原先的30%升至90%,關稅將按貨品價值徵收或每件收75美元,5月2日生效,6月1日起再增加至每件收150美元。

美國商務部早前稱會在90天內評估措施會否擴展至澳門。

香港特區政府強烈不滿美國向香港產品進一步加徵關稅,稍後公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排。

香港特區政府發言人表示,美國破壞世貿組織規則、擾亂全球供應鏈,做法霸凌無理,又指美方不停單方面修改政策,5月2日起取消香港寄往美國物品的小額免稅安排,對市民造成混亂及不便,寄件的市民或需繳付高昂費用。

香港特區政府重申,香港郵政絕不會代收關稅,暫時仍維持寄件往美國的服務,稍後會公布暫停服務的安排,並繼續密切審視和評估情況,採取措施捍衞香港的合法權益,包括按世貿組織爭端解決機制作出申訴。

