【國際新聞】美國對華關稅加至104% 特朗普相信中國仍願意達成貿易協議

美國總統特朗普對多國的新關稅措施生效,除了對等關稅,更因應中方未撤回反制,再額外加多五成關稅,單是第二個任期,對中國新加的關稅達104%。特朗普說關稅帶來巨大收益,又相信中國仍願意跟美方達成貿易協議。

美中貿易戰再升級,美國指中方周二沒有撤回反制措施 ,落實對華加徵50%關稅,連同向中國貨品徵收的20%關稅及34%對等關稅,單是總統特朗普第二個任期,對中國新加的關稅高達104%。

一度聲稱會終止與中方的貿易談判,特朗普最新的說法並未有提及,更認為中方仍願意與美方達成協議。

特朗普說:「對中國貨的額外關稅凌晨起實施達104%,直至他們跟我們達成協議。我相信某些時候將達成協議。中國會想有協議,只是不知道從何開始。」

特朗普又批評中國操縱貨幣匯率。抵銷美國對華實施關稅的影響。又指中國將人民幣貶值,購入原油和天然氣時,相對要支付更高價格。

白宮早前亦指中方採取報復措施是錯誤決定,進一步損害美國工人利益,若然中方主動聯絡美方,特朗普會展現出極友善的態度 。

美國對全球約60個國家及地區收取對等關稅,特朗普形容是傳奇,更一度聲稱徵收關稅是向全球發動戰爭,之後改口否認。又指逾70個國家已跟美方談判。會為各國度身訂造貿易協議。

他認為美國經濟在推出關稅後形勢大好獲取巨額收益,「我們每天近乎有20億美元關稅收益,每天20億美元,我們做得很好。(為其他國家)度身訂造貿易協議,而非現成協定,目前日本、南韓及其他國家正飛往美國達成貿易協議。」

特朗普又說,即將會向進口藥物徵收關稅,相信製藥公司會在實施關稅後轉到美國設廠,因為美國擁有龐大市場,比其他地區更有優勢。

