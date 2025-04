【KTSF】

美聯社因拒絕在報道中,將「墨西哥灣」改用「美國灣」字眼,遭白宮限制採訪入稟起訴白宮一案,一名聯邦法官週二裁定,美聯社獲准恢復白宮採訪。

由特朗普任命的聯邦地區法官Trevor McFadden,週二引用憲法第一修正案,認為政府不能因新聞機構的言論內容而對機構進行懲罰,因此裁定美聯社恢復白宮的全面報道權。

美聯社早前在報導中,因未遵守特朗普總統把「墨西哥灣」重新命名為「美洲灣」的行政命令,在2月份開始遭到白宮的制裁。

