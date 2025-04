【國際新聞】特朗普宣布暫緩暫施關稅政策90天 但中國貨的關稅調高到125%

【KTSF 張麗月報導】

美中關稅戰開打,中國反制將美國產品的關稅加碼至84%後,特朗普總統也再加碼,將中國產品的關稅提高到125%,即時生效,他並宣布對所有沒有以任何形式作出報復的國家,暫停徵收更高的對等關稅,為期90日,而基準的10%關稅就如期在週三實施。

特朗普週三表示,哪些沒有向美國關稅採取報復反制行動的國家,美國向其徵收的入口關稅,可以暫時擱置90天,直至7月為止,但在90天限期之後,視乎個別國家跟美國的談判結果而定出對等關稅率,在現階段這些國家仍要繳交在4月5日已開始實施的10%基礎關稅,當中包括墨西哥和加拿大,而多個國家已經主動向美國表示願意談判。

而中國就不甘示弱,誓要報復還擊,北京表示奉陪到底,計劃在週四向美國貨品徵收的關稅,由34%提高至84%。

特朗普說,由於中國堅持將貿易戰升級,美國就向中國徵收的入口關稅,進一步提高至125%,即時生效。

特朗普說:「對於沒有報復的人,我擱置90天,因為我說過,你若報復,我們便會倍增稅率,我就如此對待中國,乃因其報復,我們將觀察效果如何,我認為將進展驚人,我相信美國也將如是,在年底或更短時間,我相信我們將迎來夢寐難求的事。」

由於大部份國家的對等關稅率可望調低,這消息刺激華爾街股市應聲狂升,收市時,道瓊斯暴升近3,000點,升幅7.87%,道指重上4萬點以上,S&P 500勁升474點,升幅9.52%,Nasdaq升得更厲害,狂升1,857點,升幅12.16%,是Nasdaq有紀錄以來第二大升幅。

另外,特朗普在社交平台上聲稱,自從在4月2日公佈實施對等關稅以來,已經有超過75個國家與聯邦政府接觸,表示願意談判解決。

特朗普又說,現時是好時機企業搬回美國,希望中國將會明白到,其敲詐美國及其他國家的日子不復存在,或不能再容忍。

歐盟方面,針對美國上個月向來自歐盟的鋼鋁材徵收25%關稅,歐盟也批准向美國總值230億美元以上的產品徵收25%報復性關稅。

第一批針對鋼鋁、機動車、船隻、洗衣機、以及大米、玉米、橙汁等總值39億歐元的美國產品關稅在4月15日生效;第二批總值210歐元,主要是農產品的關稅,就在5月16日生效;第三批總值35億歐元,主要針對大豆及杏仁堅果的關稅,就在年底實施。

但歐盟也強調,視乎談判結果而定,關稅隨時可以撤銷。

