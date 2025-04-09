【國際新聞】特朗普宣布暫緩暫施關稅政策90天 但中國貨的關稅調高到125%

【KTSF 張麗月報導】

美中關稅戰開打，中國反制將美國產品的關稅加碼至84%後，特朗普總統也再加碼，將中國產品的關稅提高到125%，即時生效，他並宣布對所有沒有以任何形式作出報復的國家，暫停徵收更高的對等關稅，為期90日，而基準的10%關稅就如期在週三實施。

特朗普週三表示，哪些沒有向美國關稅採取報復反制行動的國家，美國向其徵收的入口關稅，可以暫時擱置90天，直至7月為止，但在90天限期之後，視乎個別國家跟美國的談判結果而定出對等關稅率，在現階段這些國家仍要繳交在4月5日已開始實施的10%基礎關稅，當中包括墨西哥和加拿大，而多個國家已經主動向美國表示願意談判。

而中國就不甘示弱，誓要報復還擊，北京表示奉陪到底，計劃在週四向美國貨品徵收的關稅，由34%提高至84%。

特朗普說，由於中國堅持將貿易戰升級，美國就向中國徵收的入口關稅，進一步提高至125%，即時生效。

特朗普說：「對於沒有報復的人，我擱置90天，因為我說過，你若報復，我們便會倍增稅率，我就如此對待中國，乃因其報復，我們將觀察效果如何，我認為將進展驚人，我相信美國也將如是，在年底或更短時間，我相信我們將迎來夢寐難求的事。」

由於大部份國家的對等關稅率可望調低，這消息刺激華爾街股市應聲狂升，收市時，道瓊斯暴升近3,000點，升幅7.87%，道指重上4萬點以上，S&P 500勁升474點，升幅9.52%，Nasdaq升得更厲害，狂升1,857點，升幅12.16%，是Nasdaq有紀錄以來第二大升幅。

另外，特朗普在社交平台上聲稱，自從在4月2日公佈實施對等關稅以來，已經有超過75個國家與聯邦政府接觸，表示願意談判解決。

特朗普又說，現時是好時機企業搬回美國，希望中國將會明白到，其敲詐美國及其他國家的日子不復存在，或不能再容忍。

歐盟方面，針對美國上個月向來自歐盟的鋼鋁材徵收25%關稅，歐盟也批准向美國總值230億美元以上的產品徵收25%報復性關稅。

第一批針對鋼鋁、機動車、船隻、洗衣機、以及大米、玉米、橙汁等總值39億歐元的美國產品關稅在4月15日生效；第二批總值210歐元，主要是農產品的關稅，就在5月16日生效；第三批總值35億歐元，主要針對大豆及杏仁堅果的關稅，就在年底實施。

但歐盟也強調，視乎談判結果而定，關稅隨時可以撤銷。

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