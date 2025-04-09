【灣區新聞】華裔女子黃倩雅失蹤 親友不滿舊金山警方搜索過程（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

自4月1日凌晨在San Mateo橋失蹤的24歲女子黃倩雅（Qianya Huang），舊金山（三藩市）警方至今沒有新消息，家人和朋友表示對警方搜索過程不滿，認為執法當局不合作。

舊金山警方表示，失蹤的黃倩雅，在4月1日凌晨離開舊金山住所，而她的車輛，最後在San Mateo大橋西行線向San Mateo方向被發現，加州公路巡警當日早上約10時22分將車拖走，事隔一星期，舊金山警方至今未有提供任何新消息。

對於親友而言，他們形容黃倩雅當晚行為反常，她當晚只是穿著睡衣拖鞋出門，只攜帶電話、沒有銀包和身份證，親友說，24歲的黃倩雅是獨生女，8歲時由中國廣東中山移民來美國，平常支付父母的所有賬單，很負責任。

黃倩雅的媽媽表示，失蹤前一天，黃倩雅因為鼻敏感所以在家工作，媽媽給了她夏枯草涼茶，下午6時左右吃飯後，黃倩雅進房休息，而且照常準備翌日上班的衣服。

根據閉路電視片段和親友提供的資料，失蹤當日，黃倩雅於凌晨1時20分左右出門，她的車子停泊的位置，步行一分鐘就到，但附近沒有鏡頭拍下她上車的一刻。

車輛開往Hayward方向時，在San Mateo大橋橋邊停泊了十秒左右，之後繼續開到San Lorenzo，回程時在San Mateo大橋的西行線停下，啟動危險警告燈。

加州公路巡警隨後在凌晨3時45分發現該部車，車上沒有人，車門鎖上。

黃倩雅的好友表示，由失蹤當日報案至今，整個過程感到很氣餒，認為當局調查不夠詳細。

黃倩雅好友Sharon說：「沒有人知道或者能確認，車裡面的人是黃倩雅，因為警察沒有做收集指紋，我們也有聯絡不同部門，例如公路巡警或者海岸防衛隊，不過他們都是叫我們聯絡負責案件的警員

除了在社交媒體尋求公眾幫助，黃倩雅的親友說沒有接獲相關部門主動協助，她的媽媽也說不滿意警方的調查。

黃倩雅媽媽說：「他們究竟怎麼調查的呢？他們開案件後就沒有任何回音，只叫我們等，其實沒有理由查不到，我只是想要過橋那30分鐘的片段，和顯示車裡人的影像

黃倩雅的親友曾向中國領事館及聯邦調查局（FBI）求助，黃倩雅的朋友說，相信在橋上發生意外的人不只是黃倩雅，但對於警方沒有投放更多資源調查，覺得無助和傷感。

Sharon說：「這個不是單一的事故，但警方一點資源都沒有，警方的態度就是等，他們讓我們做心理準備，那麼兩個至四個星期後，可能可以尋獲遺體，或者我們不能找到任何遺體

黃倩雅的親友表示，週二接獲消息，警方將會派出蛙人到相關水域搜索。

黃倩雅身高5尺1吋，體重約100磅，黑色頭髮，啡色眼睛，失蹤前穿著一套睡衣。

警方呼籲公眾若發現黃倩雅，應致電911，若有案件相關資料的人士，可致電舊金山警方，匿名舉報熱線(415) 575-4444。

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