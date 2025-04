【灣區新聞】華裔女子黃倩雅失蹤 親友不滿舊金山警方搜索過程（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

自4月1日凌晨在San Mateo橋失蹤的24歲女子黃倩雅(Qianya Huang),舊金山(三藩市)警方至今沒有新消息,家人和朋友表示對警方搜索過程不滿,認為執法當局不合作。

舊金山警方表示,失蹤的黃倩雅,在4月1日凌晨離開舊金山住所,而她的車輛,最後在San Mateo大橋西行線向San Mateo方向被發現,加州公路巡警當日早上約10時22分將車拖走,事隔一星期,舊金山警方至今未有提供任何新消息。

對於親友而言,他們形容黃倩雅當晚行為反常,她當晚只是穿著睡衣拖鞋出門,只攜帶電話、沒有銀包和身份證,親友說,24歲的黃倩雅是獨生女,8歲時由中國廣東中山移民來美國,平常支付父母的所有賬單,很負責任。

黃倩雅的媽媽表示,失蹤前一天,黃倩雅因為鼻敏感所以在家工作,媽媽給了她夏枯草涼茶,下午6時左右吃飯後,黃倩雅進房休息,而且照常準備翌日上班的衣服。

根據閉路電視片段和親友提供的資料,失蹤當日,黃倩雅於凌晨1時20分左右出門,她的車子停泊的位置,步行一分鐘就到,但附近沒有鏡頭拍下她上車的一刻。

車輛開往Hayward方向時,在San Mateo大橋橋邊停泊了十秒左右,之後繼續開到San Lorenzo,回程時在San Mateo大橋的西行線停下,啟動危險警告燈。

加州公路巡警隨後在凌晨3時45分發現該部車,車上沒有人,車門鎖上。

黃倩雅的好友表示,由失蹤當日報案至今,整個過程感到很氣餒,認為當局調查不夠詳細。

黃倩雅好友Sharon說:「沒有人知道或者能確認,車裡面的人是黃倩雅,因為警察沒有做收集指紋,我們也有聯絡不同部門,例如公路巡警或者海岸防衛隊,不過他們都是叫我們聯絡負責案件的警員

除了在社交媒體尋求公眾幫助,黃倩雅的親友說沒有接獲相關部門主動協助,她的媽媽也說不滿意警方的調查。

黃倩雅媽媽說:「他們究竟怎麼調查的呢?他們開案件後就沒有任何回音,只叫我們等,其實沒有理由查不到,我只是想要過橋那30分鐘的片段,和顯示車裡人的影像

黃倩雅的親友曾向中國領事館及聯邦調查局(FBI)求助,黃倩雅的朋友說,相信在橋上發生意外的人不只是黃倩雅,但對於警方沒有投放更多資源調查,覺得無助和傷感。

Sharon說:「這個不是單一的事故,但警方一點資源都沒有,警方的態度就是等,他們讓我們做心理準備,那麼兩個至四個星期後,可能可以尋獲遺體,或者我們不能找到任何遺體

黃倩雅的親友表示,週二接獲消息,警方將會派出蛙人到相關水域搜索。

黃倩雅身高5尺1吋,體重約100磅,黑色頭髮,啡色眼睛,失蹤前穿著一套睡衣。

警方呼籲公眾若發現黃倩雅,應致電911,若有案件相關資料的人士,可致電舊金山警方,匿名舉報熱線(415) 575-4444。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。