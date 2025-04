【國際新聞】中國宣布追加一系列反制措施 反擊美國升級對華關稅

【有線新聞】

中方宣布追加一系列反制措施,反擊美國升級對華關稅,包括對所有美國進口商品再加徵50%關稅,並在世貿組織追加起訴等。

針對美國政府對中國商品徵收的「對等關稅」稅率,由34%提高至84%,中方追加一系列反制措施。其中國務院關稅稅則委員會宣布自周四中午12時01分起,對原產於美國的所有進口商品再加徵五成關稅,即是由原來的加徵34%同樣提高至84%;不過在措施實施前已從啟運地啟運,並於下月13日或之前進口的商品,依然不受加稅措施影響。

另外,中國商務部將12間可能危害中國國家安全和利益的美國實體,列入出口管制管控名單,禁止向名單上的企業出口軍民兩用物項。

中國商務部同時將6間美國企業列入不可靠實體清單,指控該些企業參與對台軍售,或與台灣開展所謂軍事技術合作,禁止該些企業從事與中國有關的進出口活動,以及禁止在中國境內新增投資。

中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施,中國商務部發言人批評美方再加徵五成關稅是錯上加錯,強調會根據世貿組織規則堅定捍衛自身合法權益。

