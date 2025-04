【全國新聞】國土安全部和國稅局達協議 將向移民局分享納稅人數據

【KTSF 朱慧琪報導】

國土安全部和國稅局週一達成協議,將向聯邦移民局分享納稅人數據,以協助特朗普政府的驅逐移民行動。

根據法庭文件,國土安全部和國稅局週一達成協議,國稅局同意向移民局分享有關無證移民的數據,以協助特朗普政府的驅逐非法移民行動。

國土安全部稱,這批移民已面臨驅逐出境令,並正在接受聯邦刑事調查,包括不離開美國的罪行。

根據CNN有線電視新聞網早前報道,長達15頁的諒解備忘錄部分內容被刪除,因此很難清楚國稅局將提供甚麼內容。

但協議條款規定,移民局將向國稅局提供他們認為違反聯邦移民法的納稅人姓名和地址,國稅局隨後會將資訊與現有的納稅人數據進行交叉核對,國稅局擁有無證移民的地址,因為無證移民在國稅局登記每年繳交數十億美元的稅款。

財政部發言人在一份聲明中表示,諒解備忘錄的基礎,建立於國會長期以來授予的權限上,旨在保護守法美國人的隱私,同時簡化追捕犯罪者。

